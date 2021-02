TSE enfrentó algunos problemas en prueba de transmisión

La prueba a escala nacional que realizó el Tribunal Supremo Electoral de conteo de votos y transmisión de actas mediante el uso de tecnología experimentó varias complicaciones, pero aún así fue considerada exitosa por parte del organismo electoral.

El magistrado Julio Olivo explicó que los objetivos de la prueba eran comprobar la efectividad del software de transmisión y procesamiento de los resultados, probar la rutas de transporte de los paquetes a utilizar, detectar posibles errores y puntos a mejorar.

En ese sentido, el magistrado explicó que durante la jornada se tuvieron problemas con las rutas de transporte de los equipos de transmisión dirigidos específicamente a los 1,595 centros de votación que participaron.

"Tuvimos un pequeño problema con el tema de las rutas de transporte porque la empresa todavía está conociendo ruta. El motorista se equivocó en algunos casos y en lugar de dejar la caja de la laptop señalada que tenía el software que s e iba a utilizar dejó cualquier caja y en lógica, esa laptop no iba a poder transmitir el acta", dijo Olivo.

En efecto, LA PRENSA GRÁFICA pudo constatar que en el centro de votación instalado en el Instituto Nacional Albert Camus, de San Salvador, la Junta Receptora de Votos (JRV) no pudo realizar la prueba porque el equipo que recibieron no era el adecuado y el password de acceso que ingresaban a la plataforma no era aceptado.

No obstante, Olivo aseguró que el software de transmisión de las actas funcionó "no en un 100 % por supuesto, por esos errores planteados y deben corregirse", pero estima que llegaron a "un 70 %".

Además, el integrante del TSE reveló que ayer se registraron otras dificultades como equipos que se desactivaban o tenían falsos contactos y miembros de las JRV que no asistieron a la prueba para familiarizarse con el proceso.

Sobre la inasistencia de integrantes, se vio en el ensayo hecho en el centro de votación del Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Patricia de García, miembro de la JRV, dijo que la prueba de transmisión "fue sencilla" porque contaron con la guía de un técnico, pero lamentó que solamente contaron con la asistencia de dos de los cinco miembros de su junta receptora de votos.

Por su parte, la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, dijo ver "complicados" los problemas logísticos y con personal auxiliar de tecnología enfrentados y, a dos semanas de las elecciones, ve poco margen de maniobra para superar las deficiencias enfrentadas.

Martínez achacó a la pandemia de covid-19 las complicaciones afrontadas para realizar procesos de compras y licitaciones de equipo.

Por ello, sugirió la posibilidad de dejar de lado el uso de los equipos tecnológicos el 28 de febrero y utilizar el método tradicional para el conteo y transmisión de resultados preliminares.

"Yo le estaba apostando a la tecnología y ahora era una prueba fundamental. En ese aspecto, no está de más que, como organismo colegiado, podamos considerar utilizar el método tradicional que se tenía, como e s la forma manual", manifestó la magistrada.

De inmediato los demás miembros del organismo colegiado presentes en la conferencia de prensa manifestaron su desacuerdo con esta idea.

Para los próximos días el TSE tiene programada realizar otras pruebas internas y una prueba a escala nacional el próximo domingo.

Sobre las problemáticas experimentadas en el ensayo, el Presidente Nayib Bukele escribió, en su cuenta de Twitter, algunos señalamientos directos contra el magistrado Guillermo Wellman, a quien responsabilizó de un posible fraude.