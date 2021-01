TSE entregó credenciales a delegados

Los miembros de las 22 Juntas Electorales Municipales (JEM), del departamento de La Paz, fueron juramentados ayer en la ciudad de Zacatecolcua.

La Junta Electoral Departamental (JED), del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de La Paz, entregó además, las credenciales a las personas que conformarán los 22 centros de votación de departamento, en las elecciones de diputados y alcaldes que se realizarán el 28 de febrero.

"Juramentamos a 220 miembros, 110 propietarios y 110 suplentes, de estos, solo nos vinieron 107 credenciales, los que no aparecen, sacamos un listado para hacer un reclamo al Tribunal y después entregarlas. Entregamos sellos, almohadillados, instructivos y códigos. A partir de este día ya quedan listos para trabajar y así ubicarse en los locales de sus municipios", dijo Ernesto Soto, presidente de la JED, La Paz.

Por otra parte, los miembros de la JED se quejaron porque el local asignado para el evento, no cumplió con los requisitos para implementar las medidas de bioseguridad. "Como no teníamos local amplio, solicitamos a uno a la alcaldía de Zacatecoluca, pero el asignado, no cumple con los requisitos de bioseguridad", dijo el delegado, Ernesto Soto.

Mientras que el secretario de la JED, Francis Moreno, reclamó por la falta de un local más amplio y por falta de insumos médicos: "el deber nos obliga a estas situaciones y aparte de eso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no nos ha entregado los elementos de bioseguridad para que nosotros estemos acá, solo seis mascarillas nos ha dado".