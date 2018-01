TSE escogió ciegos para integrar mesas de votación y filas para excusas no paran

Las largas filas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se mantienen a un día de que finalice el plazo dado por los magistrados para que los ciudadanos puedan entregar un documento en el que hagan costar el porqué no pueden integrar una Junta Receptora de Votos (JRV),

En los últimos días, los casos que más han tomado fuerza son los de los ciudadanos que no pueden leer ni escribir, pero ayer se presentaron otros casos, como el de una persona no vidente.

“Enoja escuchar a diputados que nos estén echando la culpa de esto... perdonenme, pero mucha de la culpa la tiene la Asamblea y los diputados. Nosotros no pedimos sorteo, la Asamblea nos lo dejó”.

Fernando A. Téllez, magistrado del TSE

Tal es el caso de Blanca Torres, de 54 años, quien viajó desde el municipio de Tapalhuaca, La Paz, hasta la sede central del TSE para exponer su problema. Todo el tiempo estuvo acompañada de un familiar porque Blanca es una persona no vidente. “Yo no tengo más que decir que para una próxima vez, tienen mucha gente estudiada, que elijan mejores personas porque uno de enfermo tiene dificultades para salir de su casa... Venía hasta nerviosa porque pensé que iba a haber mucha gente y uno anda incómodo, pero gracias a Dios ya hice el trámite y a esperar 15 días a ver qué pasa”, dijo.

TSE ahora culpa a los diputados; antes, al RNPN

Los magistrados ayer no escatimaron en sus declaraciones y afirmaron que parte de este problema es culpa de los diputados de la Asamblea Legislativa, quienes no aceptaron la propuesta para reformar el Código Electoral y que cada instituto político entregara sus propuestas para integrar las JRV seis meses antes de la elección y no cuatro como se establece en la actualidad. Un día antes habían culpado al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

Haber hecho la reformas, según los magistrado, les habría dado más tiempo para hacer el sorteo y, por ende, tener más tiempo para solventar los problemas que se están dando hasta este momento.

“Enoja escuchar a diputados que nos estén echando la culpa de esto, cuando yo estoy seguro que ellos conocen las realidades y sencillamente lo que están haciendo es lavarse la cara y excusarse de complicaciones que ellos nos dieron, porque nosotros les pedimos que el sorteo se hiciera antes, con un plazo de anticipación suficiente para poder realizar todas estas depuraciones... perdónenme, pero mucha de la culpa la tiene la Asamblea y los diputados. Nosotros no pedimos sorteo, la Asamblea nos lo dejó”, dijo el magistrado Fernando Arguello Téllez. Miguel Á. Cardoza respaldó a su colega y dijo que era importante que se hubiese adelantado el sorteo. “A los diputados les pedimos más tiempo para hacer este proceso. No lo tuvimos”, lamentó Cardoza.