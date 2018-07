TSE espera resolver a finales de julio futuro del CD y PSD

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Miguel Ángel Cardoza y Fernando Argüello Téllez dijeron ayer que esperan resolver a más tardar a finales de este mes sobre la cancelación de los partidos políticos Cambio Democrático (CD) y el Partido Social Demócrata (PSD), tal como les dejó la responsabilidad la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una resolución que emitió este martes.

Con ironía, los magistrados expresaron que no se tomarán más de dos años, como lo hizo la sala, y resolverán este mes el futuro jurídico de los dos partidos dado que están contra el tiempo de los plazos para celebrar elecciones internas presidenciales para 2019 y presentar pactos de coalición.

“La sala se tomó dos años y medio para resolver esto y el tribunal tiene no menos de un mes. ¿Por qué? Porque hay que definir la situación jurídica de los partidos políticos: si van a participar en la presidencial, no van a participar en la presidencial, no van a poder hacer coaliciones, si no van a hacer coaliciones, si van a poder hacer internas porque tienen un mes. El 1.º de agosto se termina la posibilidad de hacer internas y el 7 de agosto se termina la posibilidad de hacer coaliciones”, indicó el magistrado Cardoza.

“No tiene que pasar de este mes, definitivamente. No le digo ‘esta resolución va a ser tomada ya’ porque, como usted comprende, es una resolución compleja que tenemos que analizar”, agregó Téllez.

Ambos magistrados dijeron, ayer por la mañana, que aún no recibían la notificación de parte de la sala; sin embargo, aseguraron que cumplirán con el fallo.

En una resolución emitida este martes, los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon que son constitucionales los incisos del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos, en los que se establece el número de votos válidos que debe obtener un instituto político para seguir vigente. De esa forma, rechazaron una resolución de 2015 de tres magistrados del TSE que inaplicó esos criterios y dejó vivos a CD y PSD.

La decisión de no cancelar los partidos fue avalada por el presidente Julio Olivo, el magistrado propietario (actualmente suspendido de sus funciones) Ulises Rivas y el suplente del magistrado Miguel Ángel Cardoza, Rubén Atilio Meléndez. Votaron a favor de la cancelación la magistrada propietaria Ana Guadalupe Medina y el magistrado Carlos Mauricio Rovira, suplente de Argüello Téllez.

Al preguntarle a Cardoza y a Téllez si seguirán la línea de sus suplentes de 2015, dijeron que hay que estudiar bien la sentencia. “Tenemos que revisar precedentes, tenemos que revisar qué dice el contenido de la resolución y, como máxima autoridad, tomar la decisión”, dijo Téllez.

Ambos magistrados sostuvieron que el panorama ha cambiado y que deben evaluar que el CD ganó un diputado en la última elección. “Si esta decisión de la sala hubiera ocurrido antes del 4 de marzo, simplemente no lo hubiéramos dejado participar, pero participó y ahora las circunstancias son distintas”, dijo Cardoza.

El secretario general del CD y único diputado de ese partido, Juan José Martel, dijo que es una decisión política más que jurídica. Alegó que la sentencia es porque no aceptaron la propuesta de coalición que les hizo el candidato de ARENA Carlos Calleja, y porque iniciaron conversaciones con el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele para llevarlo de candidato.

El secretario general del PSD, Jorge Meléndez, calificó el fallo de ilegal y dijo que los magistrados de la sala cometieron prevaricato.

El partido ARENA pidió respeto a la institucionalidad y a los fallos de la sala. Llamó a las fuerzas políticas a “mantener la cordura”. El FMLN, por su parte, expresó en un comunicado de prensa que los magistrados de la sala demostraron que están al servicio de los intereses políticos del gran capital. Dijeron que la justicia extemporánea es muestra de arbitrariedad porque se demoró tres años en resolver un caso que tenía archivado desde 2015.

Otro proceso de cancelación

El TSE también mantiene abierto otro proceso de cancelación contra los partidos FPS, PSP y el mismo PSD por no haber obtenido un diputado y los votos necesarios en los comicios del 4 de marzo.

El PSD argumenta que no lo pueden cancelar porque tiene un diputado bajo un pacto de coalición con el FMLN en San Ana y el otro con el FMLN-CD en Ahuachapán. En ninguno de los casos puso candidato propietario ni suplente, pero considera que quien gana los escaños es la coalición.

“Hay que analizar también en ese caso los pactos de coalición. En los pactos de coalición uno se encuentra que es el FMLN el que propone los diputados y pareciera que no son del PSD”, dijo Cardoza.