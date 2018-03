TSE estudiará proclamación prematura de candidatos

Lee también

Secretarios generales de partidos y de más dirigencias han comenzado a respaldar candidatos para la elección de 2018 sin haber realizado las elecciones internas, lo que contradice la Ley de Partidos Políticos (LPP).Ante esto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) , siendo el máximo organismo en tema electoral en el país, está tomando cartas en el asunto para determinar dentro de qué marco pueden situar esas acciones.“Estamos trabajando precisamente en ese tema para ver de qué manera podemos enmarcar toda estas situaciones”, dijo la magistrada del TSE Sonia Liévano de Lemus, al ser cuestionada al respecto.En el artículo 37 de la LPP se establece que los candidatos a elecciones populares, es decir, alcaldes, concejales, diputados y presidentes, deben ser postulados luego de que la militancia registrada en el padrón de cada partido los seleccione mediante votación directa, secreta, igualitaria y libre.El llamado para la inscripción de candidatos para concejos municipales y para la Asamblea Legislativa ya se hizo en algunos partidos; sin embargo, en ningún instituto político se han realizado las internas.Pero aunque las elecciones dentro de los partidos no se han hecho, ya ha habido proclamaciones prematuras por parte de la dirigencia.El caso más reciente ha sido el del actual alcalde de San Miguel por el FMLN, Miguel Pereira.El alcalde migueleño declaró ante diversos medios de comunicación el martes pasado que había sostenido una llamada con el secretario general del FMLN, Medardo González, y con la subsecretaria Norma Guevara, y que González lo había “ratificado como candidato a alcalde de la ciudad de San Miguel.“No es cierto que Miguel Pereira va a hacer otro partido (...) Después de esa llamada que he recibido por parte del secretario general me queda totalmente claro que Miguel Pereira es ratificado como candidato por el FMLN para las elecciones de 2018 en la ciudad de San Miguel”, dijo el funcionario.También en San Miguel, pero con el partido GANA en 2016, durante un acto donde asistió la dirigencia del partido, se presentó a Wilfredo Salgado como el “precandidato” para las elecciones próximas.Salgado incluso ya ha planteado la posibilidad de competir en coalición con el partido ARENA para poder quitarle la municipalidad a Pereira.Otro caso similar también ha sucedido en el PCN con el “precandidato” a alcalde de la ciudad de San Francisco Menéndez, Ahuachapán. Hasta ese municipio fue la dirigencia del partido para mostrarle el total apoyo al empresario Adín Zetino, para que compita por la silla edilicia en 2018.“Fue juramentado por el secretario general nacional del PCN, Manuel Alfonso Rodríguez, ante la presencia de más de 2,000 personas que participaron en el mitin”, se lee en un comunicado difundido por el partido respecto al evento.La magistrada De Lemus dijo que buscarán dentro de qué marco situar las acciones, puesto que la ley expresamente no se refiere al respecto. En eso se escudó la diputada del FMLN Margarita Rodríguez cuando se le preguntó sobre las declaraciones que dio Pereira.“En la ley no dice que no haya un pronunciamiento por querer respaldar una candidatura; o sea, no riñe que la dirigencia diga que respalda una gestión y un candidato con lo otro”.El TSE no habla de sanciones hacia los partidos porque en la ley de partidos no se establecen.