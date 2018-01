TSE hará doble gasto para divulgar resultados

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) finalmente oficializó ayer a los medios de comunicación que usará el sistema de la empresa Smartmatic y de Corea del Sur con el respaldo de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB) para consolidar y divulgar los resultados preliminares de las elecciones municipales y legislativas del 4 de marzo. Sin embargo, solo darán a conocer públicamente a los salvadoreños el resultado que brinde la empresa Smartmatic, mientras que los resultados de A-WEB estarán en un portal privado del TSE.

“Vamos a tener dos sistemas de procesamiento en paralelo. Uno va a estar dado por la empresa Smartmatic y el otro es el Sistema de Información Electoral (SIE) que está desarrollando el tribunal con la cooperación del Gobierno de Corea, y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB)”, explicó a los periodistas el jefe de la unidad de sistemas informáticos del TSE, René Torres.

“No estamos hablando de un millón exacto, no es una contrapartida (para Corea del Sur), ya vamos a definir cuánto es al final lo que vamos a totalizar, pero no es así... puede ser menos”.

Fernando Argüello Téllez, magistrado del TSE

El TSE contrató a Smartmatic por $3 millones. Antes de que se negociara con ellos, la magistrada Guadalupe Medina dijo que ella propuso que a los coreanos “se les apoyará” con $1 millón, destinado para conteo de votos.

El magistrado Fernando Argüello Téllez dijo que no será exactamente $1 millón lo que se les pagará, pero sí se les está proporcionando recursos para su instalación. “No estamos hablando de un millón exacto, no es una contra partida, ya vamos a definir cuánto es al final lo que vamos a totalizar, pero no es así... puede ser menos”, aseguró. Agregó que no lo ve como un gasto exagerado porque al TSE le quedará la tecnología, y sirve como respaldo del otro sistema.

El magistrado Miguel Ángel Cardoza agregó que el software coreano es una opción en caso de fallar Smartmatic (que tiene experiencia en decenas de elecciones), hacer una auditoría posterior, o usarlo para 2019. Técnicos coreanos dijeron que el TSE evaluará cuál es el mejor sistema.

“Tiene varias funciones (sistema coreano). La primera es que eventualmente nos puede servir en caso que falle una, tenemos el otro”.

Miguel Ángel Cardoza, magistrado del TSE

El centro de transmisión para Smartmatic se está instalando en el pabellón 5 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO). Corea del Sur ya realiza pruebas en el pabellón 8, en el mismo centro.

Torres dijo que aunque los dos harán el procesamiento de imágenes de las actas, el proceso llamado de “consolidación” o la suma de datos, los sistemas no estarán relacionados, “son dos trenes separados”.

René Torres, jefe de la unidad de sistemas informáticos del TSE

“Nunca puede dar un resultado igual dos sistemas donde hay personas distintas manejándolo. La maquila de personas que están incorporando la información anónima puede dar lugar a una equivocación. ¿Y qué es lo que pasaría si esa información se traslada el día de la elección aunque sean dos, tres votos, o preferencias distintas? Nos va a causar un ruido tremendo y eso no es lo adecuado para un proceso electoral que nosotros queremos que vaya transparente”, explicó el magistrado Argüello Téllez.

Cardoza dijo que todo el “corazón” del sistema son los RTS o escáneres coreanos donados , porque las actas que se transmitan por estos equipos llegarán a los servidores de recepción en CIFCO, y luego serán tomados por la empresa y A-WEB para el procesamiento y divulgación de los resultados.