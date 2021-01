TSE incumple plazo para inscribir a candidatos

El plazo para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) notificara a los partidos políticos sobre las inscripciones de candidatos que quedaron en firme o si estas habían sido denegadas, expiró hace dos días, el pasado martes; sin embargo, los magistrados todavía están pendientes de tomar algunas decisiones sobre este tema.

Este rotativo pudo confirmar que, al cierre de esta nota, el Organismo Colegiado todavía no definía si permitir o no la inscripción de planillas de candidatos a diputados por el departamento de San Salvador de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de Nuevas Ideas (NI).

Diversas fuentes del Tribunal explicaron que lo que frena la inscripción de la planilla tricolor es la candidatura de Margarita Escobar, señalada por recibir sobresueldos, y en el caso de NI es la de Walter Araujo, porque ha sido acusado por violencia contra la mujer y porque la Sección de Probidad detectó que hizo operaciones financieras por un valor de $1.4 millones y no justificó de dónde obtuvo esos fondos. Con esos antecedentes, el pleno del Tribunal está dividido entre magistrados que sostienen que como no hay una decisión judicial en firme debe permitírseles participar, y otros que consideran que las atenuantes contra Escobar y Araujo son suficientes para determinar que no cumplen con el requisito de honorabilidad notoria.

Aparte de esos dos casos, el Tribunal debe decidir si admite o no los recursos de nulidad que dos ciudadanos presentaron contra las candidaturas de Norman Quijano, de ARENA, y Romeo Auerbach, de GANA.

Otro de los casos pendientes en relación a la inscripción de candidatos es el de Yesenia Hernández, que fue electa como concejal del PDC en los comicios pasados y ahora intenta correr por una diputación con Nuevas Ideas. Sobre esto, por unanimidad los magistrados catalogaron a Hernández como "tránsfuga" y ordenaron al partido que sustituya esa candidatura.

Hernández confirmó a este periódico que presentaron un recurso para impugnar la decisión que tomó el Tribunal en pleno y que estaban esperando la decisión en torno al escrito.

Igual que con el caso de las planillas de diputados por San Salvador de ARENA y NI, al cierre de esta nota el Tribunal tampoco decidía en torno al caso de Hernández.