TSE inicia proceso para demandar a Smartmatic

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo, aseguró ayer que por unanimidad los magistrados han acordado estudiar los términos en los cuales fue suscrito el contrato con la empresa Smartmatic y con base en ello evaluar si proceden a demandarla, ante el “error humano” que se dio al asignar marcas a candidatos que no les correspondían en el escrutinio preliminar para diputados.

A Olivo se le preguntó durante la entrevista radial de Pencho y Aída que cuándo demandarían a la empresa Smartmatic. El funcionario aseguró que no hay un plazo determinado para esto.

“No hay plazos. Ya el Tribunal Supremo Electoral, y hoy sí por unanimidad, acordó iniciar un procedimiento en contra de esta empresa a fin de deducir responsabilidades”, expresó Olivo.

La empresa Smartmatic se equivocó en la asignación de marcas a candidatos a diputados de los departamentos de San Salvador y La Libertad y eso generó que candidatos que no habían logrado los votos suficientes aparecieran en las primeras posiciones y por ende como ganadores de una curul en la Asamblea Legislativa.

Francisco Campos, representante de Smartmatic, dijo tras la polémica que fue un “error humano” lo que generó el problema y aseguró que fue producto de colocar mal una “pieza de software pequeña dentro del módulo de preferencias falló a la hora de tomar los nombres de candidatos y los colocó de forma desordenada”. El representante de la empresa dice que el 6 de marzo que el personal informático de la empresa cambió un comando y generó un orden diferente de preferencias al momento de asignar marcas.

Eso generó una ola de críticas porque a la empresa se le está pagando de los impuestos de los salvadoreños $3.3 millones por el proceso de transmisión de resultados electorales.

Para Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), interponer una demanda “es una prerrogativa que tiene el TSE ante un mal resultado y un mal servicio que ha prestado la empresa”.

Reiteró que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están en lo correcto puesto que el servicio que ha prestado la empresa ha sido deficiente por lo que no merece el pago completo, aunque esto suscite un conflicto.

Proponen pagar menos

Respecto a eso, el magistrado Miguel Ángel Cardoza dijo que hay una propuesta de pagar menos de los $3.3 millones que se estableció en el contrato, pero no detalló de cuánto.

Cardoza insistió en que se debe seguir el proceso que la ley establece y que por el momento lo que han hecho es dar ciertos parámetros al corredor de bolsa que representa al TSE sobre qué es lo que se puede entender que pudiera darse por aceptado o no el servicio que brindó Smartmatic.

“El no aceptar el contrato, no dar por recibido a satisfacción el contrato, abre ese espacio de la negociación de qué es lo que puede haber ejecutado y qué no se ejecutó. Esa es la primera parte. De acuerdo a cómo quedemos en eso, se ve qué es la estrategia de litigio que puede seguir adelante y sobre qué rumbo se enfoca uno: si es sobre un incumplimiento de contrato o sobre daños y perjuicios”, dijo Cardoza.