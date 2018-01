TSE le dice a la Salano ha autorizado dar dinero a los partidos políticos

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) salieron al paso ante las críticas que se han dado por la entrega del anticipo de la deuda pública que el Ministerio de Hacienda ha hecho a algunos partidos sin que la Sala de lo Constitucional levante la medida cautelar que emitió el 8 de septiembre de 2017 en la que ordenó que los partidos no podían acceder a los millonarios fondos mientras no cumplieran con niveles de transparencia en relación a sus financistas privados.

“Señores de Hacienda, a quien corresponde quitar la medida cautelar no es a nosotros como Tribunal; le corresponde a la Sala de lo Constitucional, quien es quien emitió esa medida cautelar. Venga usted a saber por qué el Ministerio de Hacienda otorgó esos fondos”.

Fernando A. Téllez, magistrado del Tribunal Supremo Electoral

Sin embargo, las dos principales fuerzas políticas del país, ARENA y el FMLN, han recibido como anticipo de la deuda pública un total de $6, 074,033. Los tricolores recibieron $3,143,284.19, mientras que el partido oficial recibió $2, 930,749.19.

Eso ha generado una serie de críticas, ya que el máximo tribunal de justicia del país no ha ordenado que se levante el congelamiento de dinero.

En ese sentido, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se desvincularon de la entrega de los recursos y aseguraron que esto es responsabilidad del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

“¿Qué es lo que sucede? Pues el Ministerio de Hacienda nos consulta: ‘miren, ¿ya cumplieron los partidos políticos, podemos entregar la deuda política?’... (Nosotros) les decimos: ‘señores del Ministerio de Hacienda, a quien corresponde quitar la medida cautelar no es a nosotros como Tribunal Supremo Electoral; le corresponde a la Sala de lo Constitucional, quien es quien emitió esa medida cautelar’. Venga usted a saber por qué el Ministerio de Hacienda otorgó esos fondos. Eso ya no es responsabilidad nuestra, y así se lo haremos ver a Sala de lo Constitucional. Enfáticamente lo niego; nosotros no hemos entregado un líbrese al portado, un cheque al portador, a los partidos políticos, no. Nosotros lo que dijimos es: ‘mire, Sala de lo Constitucional, tiene que liberar esa medida cautelar si lo da por cumplido’”, dijo el magistrado Fernando Argüello a Canal 12.

“Nosotros no tenemos facultad para avalar eso porque hay una medida cautelar que emitió la Sala. Nosotros hemos sido totalmente respetuosos de esa decisión. El Tribunal no ha hecho ninguna autorización para que se entregue el financiamiento”.

Miguel Ángel Cardoza, Magistrado del Tribunal Supremo Electoral

Lo mismo opina el magistrado Miguel Ángel Cardoza. El funcionario reiteró que, ante la consulta que hizo el Ministerio de Hacienda, ellos respondieron que no es facultad del TSE levantar la medida cautelar que impuso la Sala, sino que le corresponde a dicha entidad establecer si se dan por satisfechos con las reformas que hizo la Asamblea sobre el financiamiento político y así avalar que los partidos accedan al anticipo de la deuda política.

“Nosotros no tenemos facultad para avalar eso porque hay una medida cautelar que emitió la Sala de lo Constitucional. Nosotros hemos sido totalmente respetuosos de esa decisión de la Sala en ambos sentidos. En el sentido del financiamiento en el que el Tribunal no ha entregado ninguna constancia ni ha hecho ninguna autorización para que se entregue el financiamiento. De hecho, la nota que nos pidió el ministro de Hacienda, la que envió el TSE y que se le va a entregar una copia a la Sala, ahí se podrá ver que lo que dice es que la medida cautelar pende de una decisión de la Sala de lo Constitucional y que no es el Tribunal el encargado para autorizar (el anticipo de la deuda pública)”, dijo el magistrado Cardoza.

Con base en los resultados de las últimas elecciones de alcaldes y diputados de 2015, los partidos recibirán $7.9 millones como anticipo de la deuda política, la cual se obtiene del valor de cada voto que los ciudadanos emiten para los partidos. En 2015, el valor del voto para legisladores ascendió a $2.81, y para alcaldes fue de $2.10.

Otros partidos como el PCN afirmaron ayer a través de su secretario general, Manuel Rodríguez, que ya han solicitado el anticipo de la deuda política. Al PCN le corresponden $634,747.48. El presidente de GANA, Andrés Rovira, dijo que no la han solicitado. Al partido naranja le corresponden $775,561.58.

