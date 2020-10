TSE niega bloqueo a candidaturas no partidarias

Noel Orellana, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respondió a las denuncias de candidatos no partidarios y señaló que el Tribunal "no comparte los señalamientos".

El magistrado aludió a la cantidad de solicitudes de candidatos no partidarios que buscan una diputación como el motivo por el cual el conteo de firmas no ha ido todo lo rápido que desearían.

"Hay 61 solicitudes de personas interesados en participar bajo la figura de candidaturas no partidarias. Obviamente esto conlleva la revisión de cada una de las firmas y números de DUI de ciudadanos que apoyan a esos candidatos", apuntó. "Respetamos la opinión de algunos candidatos pero el TSE en ningún momento bloquea la inscripción o participación de no partidarios".

El pasado martes, el diputado Leonardo Bonilla, en compañía de aspirantes no partidarios denunciaron las supuestas anomalías, y también mencionaron que el TSE no permite que ciudadanos apoyen a un candidato de otro departamento, lo cual no estaría contemplado por la legislación del tema.