TSE niega fallas o “apagones fuera de lo normal” durante proceso de elecciones

A eso de la 1:00 de la madrugada de este lunes 5 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio su última conferencia de prensa de la jornada electoral de este 4 de marzo en El Salvador, señalando que “no hubo desfases o apagones” fuera de lo normal durante la jornada de este pasado domingo.

El magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez, declaró que no tienen registros de algunos “desfases” o de “apagones” que hayan provocado “alteraciones” dentro de las votaciones. “Solo tenemos entendido de procesos normales y de desfases que se han dado de forma normal. Todo ha ido caminando con normalidad. No ha habido apagones que no procedan dentro de lo normal”, declaró Argüello.

"No ha habido apagones que no procedan dentro de lo normal”

Además, el magistrado Téllez señaló que ya se entregó el primer paquete completo de actas. “Tenemos el primer paquete de actas en cero, el cual se dio en Santa Tecla. Acá en el CIFCO ya va disminuyendo el número de personas que va en escrutinio. Confiamos que en las últimas horas iremos cerrando los centros de votación para iniciar la reproducción de las actas y poder iniciar con el escrutinio final”, señaló.

Olivo pide “felicitaciones” para el TSE

Por su parte, Julio Olivo, magistrado del TSE, señaló que “nuestro sistema está funcionando a una velocidad adecuada, tanto el sistema de trasmisión de actas”. “El trabajo de las mesas también ha dado sus frutos. Esperamos que el sistema siga procesando con la misma velocidad y trasladando de forma segura los porcentajes”, declaró.

Olivo dejó en claro que “no podemos dar resultados finales todavía, pero sí ya tenemos un resultado bastante consolidado del 43%”. “Esperábamos que llegáramos al 50%, pero seguimos dependiendo de la velocidad con la que trabajan los integrantes de mesas”, agregó.

“No se me ocurre qué noticia negativa va a sacar usted”

“Si revisamos los datos ya, tenemos preferencias marcadas ya de los escaños y diputaciones. Tenemos también tendencias en cuanto a concejos municipales. Esperamos comenzar con el proceso de recolección de actas, quienes ya comenzaron a llegar. En el escrutinio final vamos a poder verificar los resultados electorales, como garantía de la transparencia de los procesos, con la vigilancia electoral y vigilancia de la Fiscalía”, agregó.

Finalmente, en el último tramo de sus declaraciones, Olivo cuestionó a un medio de comunicación nacional. “No se me ocurre qué noticia negativa va a sacar usted”, dijo Olivo, al mismo tiempo que remarcó que debe haber una “felicitación para el TSE y su labor de este día”.