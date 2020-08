TSE no avala inscripción de Milena Mayorga

La actual diputada por el partido ARENA, Milena Mayorga, dio a conocer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le comunicó que no podrá participar como candidata a diputada no partidaria en la elección del próximo 28 de febrero. "Hoy me notificó el TSE que recoja mis libros que el ‘Pacto De Corruptos’ no me deja que me inscriba como candidata independiente".

Sé que son los costos de la pelea contra la corrupción", mencionó Mayorga en sus redes sociales, antes de decir que espera una resolución de la Sala de lo Constitucional para su caso. El artículo 226-A del Código Electoral prohibe el transfuguismo.