TSE no controlará redes durante el silencio electoral

Por dificultades para establecer contacto con Twitter y Facebook, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez consideró que será prácticamente imposible regular propaganda durante el "silencio electoral".

"Hemos tenido problemas con la comunicación. Twitter no hemos logrado conseguir, no tiene un representante en el país. Quisimos hacerlo en México, pero desgraciadamente no llegó la persona que iba a llegar a un evento que se tenía en común. En el caso de Facebook la cosa ha sido al contrario. Nos han aparecido tres personas aduciendo que son representantes de Facebook, pero cuando ya se les pide credencial, no nos han dado claridad alguna de que realmente dicen ser a quien representan, entonces sí hemos tenido ese problema", declaró el magistrado.

De acuerdo con el artículo 175 del Código Electoral, "se prohíbe a los partidos políticos o coaliciones y a todos los medios de comunicación, personas naturales o jurídicas, hacer propaganda por medio de la prensa, la radio, la televisión, mítines, manifestaciones, concentraciones, hojas volantes, vallas, aparatos parlantes, en lugares públicos, antes de la iniciación del período de propaganda que regula el artículo 81 de la Constitución de la República, durante los tres días anteriores a la elección y en el propio día de la misma. Tampoco se permitirá la propaganda partidista en los centros de votación".

Al período de tres días antes de la elección se le denomina "silencio electoral" y en él no puede haber mensajes que inciten al voto en favor de algún candidato contendiente. Sin embargo, esto no podrá regularse si se emiten a través de las redes sociales.

El período de "silencio electoral" en el marco de las elecciones presidenciales será entre el 31 de enero y el 2 de febrero.

Para el magistrado electoral, el máximo espectro de control que pueden tener es en la publicidad que se paga, pero consideró que hacerlo incluso podría representar un atentado contra la libertad de expresión.

"Creo que no va a ser una solución a nivel país, sino que tiene que ser un poco más a nivel mundial el evaluar las alternativas que quedarían, sin que se desmerite la libertad de expresión e información con que contamos cada uno de los ciudadanos", opinó el magistrado.