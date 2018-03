TSE no sancionará a ciudadanos que no estarán en una JRV por falta de credenciales

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez expresó que los ciudadanos a quienes no se les ha entregado credencial pero que fueron elegidos en sorteo para integrar una Junta Receptora de Votos (JRV) y que se capacitaron no serán sancionados.

La Asamblea Legislativa hizo reformas al Código Electoral y a la Ley de Partidos Políticos y estableció multas entre los $25 y los $114 para quienes fueran electos por sorteo para integrar una mesa de votación y no asistieran o se negaran a participar en estas.

“Todos aquellos que por A o B motivos no van a poder estar ahí y se capacitaron, mi reconocimiento. Decirles que ellos no van a tener ningún tipo de multa, ningún tipo de sanción. No van a verse privados de poder sacar o renovar DUI, pasaporte o licencia”, dijo el magistrado Argüello Téllez.

La reacción del magistrado se da luego de las múltiples quejas de ciudadanos que fueron electos para integrar las mesas de votación y se capacitaron pero que al momento de ir por sus credenciales estas no fueron entregadas.

El funcionario justificó que a algunos no se les dio credenciales porque los partidos aumentaron la cantidad de propuestas para integrar JRV. Hay que recordar que la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando ordenó la despartidización de las JRV solo pidió que no tuvieran vínculos de afiliación, pero les dejó la facultad a los partidos de que ellos hicieran las propuestas de quienes integrarían las mesas.

En ese sentido, el orden para seleccionar a los ciudadanos que integrarán las mesas de votación es primero las propuestas de los partidos políticos, luego los ciudadanos que hizo sorteados el TSE y por último un banco de elegibles que surgió de personas que se ofrecieron para ser parte de las mesas.