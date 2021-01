TSE ordenaría impresión de papeletas de elecciones si CSJ no emite resolución a tiempo

La mañana de este martes, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, confirmaron que de no haber una resolución a tiempo de parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante el caso de la candidatura de Walter Araujo, la cual no ha sido confirmada, tomarán la decisión de mandar a imprimir las papeletas, información que contrasta con los que expuso la semana pasada el magistrado Julio Olivo.

“Si la Sala no resuelve este recurso de inconstitucionalidad o ya sea otro recurso que se le puedan presentar, las papeletas no se van a imprimir y sin papeletas no hay elección en este país”, comunicó el magistrado en esa ocasión.

Sin embargo, durante una entrevista de Telecorporación Salvadoreña, la magistrada Dora Esmeralda Martínez, una de las 3 personas (magistrados) que votó a favor de la candidatura de Araujo, aseguró que “el proceso electoral sigue en marcha y no se puede detener”.

“Quiero aclarar que si bien es cierto, la CSJ está estudiando la inconstitucionalidad que se ha interpuesto mediante una demanda, en este caso la Corte tiene 15 días para resolver, pero si no es así, porque muchos casos que se ha tardado muchos más años, nosotros vamos ordenar la impresión de las papeletas. Aclaro eso porque el proceso electoral sigue en marcha y no se puede detener”, informó Martínez.

Además dijo que si la Sala resuelve después los procesos declarativos, “después se le puede buscar una salida legal, pero no por eso se va a paralizar la impresión de papeletas”.

Según explicó Noel Orellana, magistrado del TSE, la empresa encargada de las impresiones de las papeletas de las elecciones expresan preocupación ante el retraso de la impresión de estas correspondientes al departamento de San Salvador por lo que “se desligan de responsabilidad” si éstas no están listas antes del 7 de febrero, fecha límite para no atrasar las elecciones.

“Nosotros el día de ayer recibimos de parte de los representantes de la empresa que están imprimiendo las papeletas, la preocupación que ellos tienen y que de alguna una manera se desvinculan de la responsabilidad si estas no están hechas al día 7 de febrero. El día 8 de febrero ya hay que empezar a distribuir los diferentes paquetes electorales al interior del país para que las diferentes juntas electorales departamentales y que estas los distribuyan a las juntas electorales municipales. Estamos preocupados, la pelota está en la cancha de la Sala de lo Constitucional”, expresó Orellana.

Por otro lado, los magistrados confirmaron que en uno de los simulacros de elecciones que han realizado se han tardado 9 horas para contabilizar los votos.

“Una de las situaciones que más tiempo nos llevó fue el famoso ‘naipeado’. Esta pepeleta es del partido A, esta del partido B, esta es del C, esta es voto cruzado”.

La impresión de las papeletas de elecciones del departamento de San Salvador está paralizada debido a un recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la candidatura a diputado de Walter Araujo por el partido de Nuevas Ideas por no cumplir el requisito de "moralidad notoria", el cual establece la Constitución de El Salvador. Este recurso fue presentado Bertha María Deleón, candidata a diputada quien denunció a Walter Araujo por expresiones de violencia contra la mujer y que el pasado noviembre, la Cámara Especializada para una vida Libre de Violencia contra la mujer determinó que existen elementos de prueba que confirman las acciones de parte de Araujo.