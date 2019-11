TSE pide $55.8 mill para realizar elecciones en el 2021

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió ayer al Ministerio de Hacienda el presupuesto extraordinario por un monto de $55,844,550.00 para realizar las elecciones de alcaldes, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano en 2021.

En las dos imágenes que publicó en su cuenta de Twitter la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, se lee que en 2020 ejecutarán $19.5 millones y en 2021, $36.2 millones.

Por varias semanas, el organismo colegiado discutió diferentes cifras, pero según el magistrado Noel Orellana se apretaron "el cincho" para presentar un monto austero.

En 2015, cuando se celebraron tres elecciones, el TSE solicitó $36,000,000 y Hacienda solo les otorgó $25 , 568,670.

Orellana indicó que para 2021 el monto se incrementó justamente porque son tres elecciones y por el uso de la tecnología en mesa, la cual proyectan que se utilice para otras elecciones.

"El incremento que lleva el presupuesto ronda por los $9, $9.8, $10 millones que precisamente es para financiar el tema de la tecnología en mesa; y como lo he reiterado en muchas oportunidades no va a ser un gasto, va hacer una inversión. Según nos han explicado los técnicos, los especialistas, esto va a servir también no solo para el evento de las elecciones de 2021 sino que tiene la capacidad suficiente para poder ser utilizada en dos o tres futuras elecciones", dijo.

El tipo de "tecnología en mesa" que ha decido usar el TSE se llama "registro de escrutinio". Se pretende que con esa tecnología las Juntas Receptoras de Votos (JRV) realicen más rápido el conteo de votos enteros, cruzados o preferencias, y que directamente transmitan el acta al CNPRE. Con esto se desecha el llenado manual de actas y se evitan errores, además se simplifica el mecanismo de divulgación y se elimina el proceso de captura de votos.

El TSE estimó que el costo aproximado es de $18.6 millones. Dicen que requieren invertir en 11 mil equipos de Registro de Escrutinio.

Orellana dijo que la propuesta ya fue socializada con los partidos y organizaciones y esperan que apoyo de Hacienda y de la Asamblea Legislativa.