TSE planea usar sistema coreano para elección 2019

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantiene su plan de utilizar el Sistema de Información Electoral (SIE), diseñado por Corea del Sur y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), para procesar y divulgar resultados preliminares de las elecciones presidenciales, que se desarrollarán en el país el domingo 3 de febrero de 2019. Asimismo, usarán los escáneres (RTS 1000) para transmitir actas desde los centros de votación hacia un Centro Nacional de Procesamiento de Resultados (CNPRE).

Miguel Ángel Cardoza, magistrado del TSE

Estos equipos se usaron en las pasadas elecciones de diputados y alcaldes del 4 de marzo; sin embargo, en el caso del SIE, nunca se reveló cuáles fueron los resultados. Por declaraciones del magistrado Miguel Ángel Cardoza se conoce que únicamente procesó el 65 % de las 18,844 actas.

El magistrado Fernando Argüello Téllez defendió que el sistema funcionó y que no era necesario que procesara el 100 % de las actas.

Téllez recordó que para dar resultados oficiales preliminares contrataron a la empresa Smartmatic. El presidente del ente electoral, Julio Olivo, ha dicho que él no votó porque quería que solo se usara el sistema coreano.

Cardoza y Téllez dijeron que el personal de digitadores de A-WEB era menor en comparación con la empresa contratada. Téllez consideró que el SIE no fue “lento” y que con ese porcentaje de procesamiento “basta para saber si funciona o no. No había necesidad de procesar el 100 % porque estaba Smartmatic”.

Se conoce que Olivo ha viajado a la República de Fiyi a la sexta reunión del Comité Ejecutivo de A-WEB, de la cual es miembro, y ahí le darán los resultados.

Pese a eso, los magistrados consideran usar el sistema. “El plan era probar este sistema para tenerlo listo para las elecciones presidenciales”, dijo Cardoza.

Fernando Argüello Téllez, magistrado del TSE

“Lo hemos probado y el sistema funciona; entonces, yo creería que se podría utilizar, tanto los escáneres como el software (SIE), y máxime cuando es una presidencial que no tiene la complejidad de una elección como la legislativa”, agregó Argüello Téllez.

Cuando se contrató a Smartmatic, los magistrados también dijeron que el sistema coreano serviría como un respaldo en caso de que fallara. Cabe señalar que la empresa presentó un error en un “script” y por algunas horas dio como ganadores a unos candidatos y como perdedores a otros. El problema nunca fue identificado por el sistema coreano.

Cardoza explicó que, en el momento en que se produjo el error, A-WEB “iba bien atrasada” y ni siquiera le consultaron si había detectado el error. Aceptó que se conoció el error porque los candidatos compararon los datos con las actas que estaban subidas en el sitio web.

Harán ajustes

Los magistrados dijeron que, ahora que el sistema informático pasará a ser propiedad del TSE, tendrán que hacerle ajustes y seguir probándolo. “Como es de código abierto, nosotros vamos a ir modificándolo, tropicalizándolo y ajustándolo conforme a necesidad”, dijo Téllez.

Indicó que, al tener este sistema, el país se ahorraría la contratación de una empresa, pero siempre habría necesidad de contratar a una compañía telefónica para que les brinde el servicio de internet y el canal privado de transmisión de datos. También contratarían digitadores, pues en las pasadas elecciones fueron estudiantes quienes apoyaron.

Pagó $200,000

Mediante un convenio de cooperación con A-WEB y Corea del Sur, el Tribunal Supremo Electoral recibió una donación de 1,800 escáneres para transmitir actas y un Sistema de Información Electoral para procesar y divulgar resultados preliminares, pero a cambio dio una contrapartida de $200,000. El presidente del TSE, Julio Olivo, ha sido uno de los más interesados en usar ese sistema.