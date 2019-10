TSE propone subir multas contra funcionarios de los registros familiares

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le entregaron ayer a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa un documento con enmiendas al Código Electoral, Ley de Partidos Políticos y Constitución de la República.

Según plantean los magistrados, dichas reformas son fundamentales para las elecciones de alcaldes y diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano que se desarrollarán el 28 de febrero de 2021. Las modificaciones propuestas serán estudiadas por los diputados de esa comisión.

Una de las propuestas para lograr depurar los padrones de votantes es aumentar las sanciones para los encargados del registro del estado familiar de las alcaldías, así como para los jueces. De esa forma, el TSE busca obligarlos a enviar las certificaciones de defunción y las sentencias de reos en 15 días.

"Las infracciones a este Código que no estén sancionadas, serán penadas con una multa de diez mil a cincuenta mil colones o su equivalente en dólares ($1,142 y $5,714), según la gravedad del caso y capacidad económica del infractor", dice la propuesta de reforma al artículo 253 del Código Electoral. Actualmente, las multas son de un mil a diez mil colones ($114 a $1,142).

"Para que ya no aparezcan más muertos votando. Resulta que los concejos municipales no cumplen y entonces no se puede ir depurando el padrón", dijo el magistrado Guillermo Wellman.

"Habrá que analizar si es el mecanismo que va a responder a una agilización en la depuración del registro electoral, que es la fuente de datos para la construcción de los padrones en cada proceso electoral", indicó la diputada Anabel Belloso, del FMLN.

Otra propuesta es reformar el artículo 274 del Código Electoral para darle autonomía presupuestaria al TSE. Así, se eliminaría la obligación de consultar el presupuesto con el Ministerio de Hacienda.

También, los magistrados proponen agregar un inciso al artículo 133 de la Constitución para tener iniciativa de ley en materia electoral. En el caso de las reformas constitucionales, se aprueban en una legislatura y se ratifican por la siguiente.