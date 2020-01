TSE proyecta que los DUI en el exterior aumenten el 75.18 % para 2021

De cara a la elección de concejos y diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proyecta un aumento de 75.18 % en la cantidad de salvadoreños residentes en el exterior que estarán aptos para votar.

La cifra de portadores del Documento Único de Identidad (DUI) con lugar de residencia fuera del país podría pasar de los 350,638 que habían para la elección presidencial del 2019 a 614,256 que se proyecta que hayan para la del 2021. Lo anterior resulta un aumento poco usual y que destaca puesto que dentro del país se proyectan aumentos que no van más allá del 6.25 %.

"Es el que más incrementa, de ahí los otros son incrementos relativamente normales dentro del quehacer del incremento de los jóvenes que van cumpliendo la edad para emitir el voto y el que tiene incremento significativo es del voto desde el exterior", afirmó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana.

La proyección hecha por el organismo electoral indica los aumentos de portadores de DUI que se esperan por cada departamento y municipio del país. Es así que el mayor incremento se proyecta que suceda en La Libertad, donde de 621,181 se espera que pase a 659,984, es decir que aumentaría en 6.25 %.

Chalatenango es el segundo departamento en donde se espera más crecimiento. En este caso, el Registro Electoral podría pasar de tener 185,903 a 197,169 ciudadanos aptos para emitir el voto; en porcentaje el aumento sería de 6.06 %. Luego se sitúa el departamento de Cuscatlán, cuyo padrón podría pasar de tener 198,686 a 210,016 inscritos; es decir que subiría un 5.70 %.

El cuarto departamento para el que se proyecta más aumento es Ahuachapán, en donde podría pasar de 278,814 ciudadanos inscritos a 294,630, un incremento de 5.67 %. La Paz es el quinto departamento para el que se proyecta mayor crecimiento; pasaría de 267,039 a 282,077 salvadoreños portadores de DUI; una subida del 5.63 %.

Aparte del crecimiento exponencial de los DUI que habrán fuera del país, otro dato que destaca es el reducido aumento que se proyecta para la capital del país: San Salvador. Para este departamento se espera que el Registro Electoral solo suba un 3.44 % respecto a lo que tuvo para la elección presidencial pasada. En cifras cerradas, pasaría de tener 1,437,326 inscritos a 1,486,804.

Ni certeza ni fondos

Aunque la cantidad de salvadoreños residentes en el exterior que estarán habilitados para empadronarse y votar en 2021 crecerá, todavía no hay certeza de si habrá una legislación que permita el voto de la diáspora o de si podrán participar para elegir tanto concejos como diputados o solo uno de los dos. Además, en el presupuesto extraordinario de elecciones que presentó el TSE al Ministerio de Hacienda para financiar los comicios, no se contempló dinero para el voto desde el exterior puesto que no hay una ley vigente para justificar la solicitud de fondos.

"Nosotros esperamos dos cosas, una que la Asamblea legisle, que defina en cumplimiento de la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional donde se obliga a legislar sobre el tema para que nuestros conciudadanos puedan ejercer ese derecho desde el exterior; por otro lado, después de tener esa ley contar con el financiamiento cumplir con la ley que esté en vigencia en ese momento", declaró Orellana a este rotativo.

El Tribunal presentó a finales de noviembre del año pasado el Plan General de Elecciones (PLAGEL) y el presupuesto extraordinario a Hacienda, pero a la fecha el ministerio no lo ha hecho llegar a los diputados para que lo aprueben . En cuanto a la aprobación de la ley, en la comisión de reformas electorales y constitucionales se ha dilatado la discusión sobre este tema, sin embargo, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, declaró hace algunos días que era muy probable que se aprobara una ley para permitir primero el voto desde el exterior para diputados y en la próxima elección aplicarlo a las alcaldías.

El magistrado recordó que los salvadoreños que residan en el exterior deben hacer un procedimiento diferente para poder votar, en caso de que los diputados aprueben una ley que lo avale.

"No es solo el hecho de tener el DUI si no que tiene que estar empadronado también, sobre eso lo que se pudiese decir es que nosotros estamos preparados para implementar el voto, estamos como institución preparados para ejecutar cualquier ley que en materia electoral la Asamblea Legislativa apruebe, toda vez y cuando contemos con el financiamiento porque nosotros hemos sido muy honestos y les hemos dicho que también necesitamos el financiamiento para financiar, valga la redundancia, ese derecho que nuestros conciudadanos tienen desde el exterior", dijo Orellana.

La Cancillería de la República también se ha pronunciado sobre este tema y aboga para que el voto de los salvadoreños en el exterior se emita de manera electrónica.

"Votar es un derecho y un deber, y no está supeditado a la distancia. Todas nuestras representaciones diplomáticas y consulares tienen las condiciones para albergar en sus instalaciones el equipo informático que el TSE provea para ejercer el #VotoElectronicoEnElExterior", tuiteó la canciller, Alexandra Hill.

También dijo que desde la institución que preside van a gestionar y firmar los convenios necesarios con otros países "para facilitar el sufragio a nuestros compatriotas desde nuestras representaciones".