TSE revisará contrato de resultados preliminares con Smartmatic

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) revisará las cláusulas del contrato con Smartmatic ante el error que se cometió en la asignación de votos de preferencias a candidatos de los departamentos de San Salvador y La Libertad. A esta empresa se le contrató por $3.3 millones para asumir el procesamiento y divulgación de resultados preliminares de las elecciones del 4 de marzo.

La magistrada del TSE Guadalupe Medina dijo que el TSE no tiene absolutamente nada que ver con el error. “Precisamente vamos a deducir responsabilidades, para eso hay un contrato a través de BOLPROS (Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador) y, como digo, vamos a revisar bien las cláusulas contractuales y ver qué procede al respecto”, dijo Medina.

Según la magistrada, el proceso es diferente debido a que el contrato se hizo mediante BOLPROS y no por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

El magistrado Miguel Ángel Cardoza indicó que la empresa apenas ha terminado con el proceso de resultados preliminares y están a la espera del reporte final. “Todavía estamos pendientes, así es que, en el momento que lo recibamos estaremos informando de eso”, se comprometió.

El representante de la empresa Smartmatic, Francisco Campos, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que el contrato no incluye ninguna deducción de multas por algún error cometido. Aseguró que el error se corrigió y los resultados no cambiaron nada. También dijo que el TSE no les ha dado ningún anticipo de los $3.3 millones para poner a funcionar su sistema.

Sobre una pregunta de un periodista de si piensan renunciar por el error, la magistrada respondió: “En ningún momento estamos pensando en deponer nuestros cargos”.