TSE se atrasará en juramentar a integrantes de las mesas electorales

Según el inciso “a” del artículo 98 del Código Electoral, las juntas electorales municipales (JEM) deben tomar protesta de ley a los miembros de las juntas receptoras de Votos (JRV) y darles posesión por lo menos 20 días antes de la elección. En el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) esto tendría que suceder el 11 de febrero, pero el organismo no ha terminado de capacitar a esas personas y tampoco tiene confirmada la integración de las mesas.

Ayer, al salir de una reunión con los magistrados, Luis Eduardo Quiñónez Alas, representante de ARENA en la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), aseguró que hay preocupación por este tema.

Al respecto, los magistrados Fernando Argüello Téllez y Miguel Ángel Cardoza responsabilizaron a los diputados de la Asamblea Legislativa porque no modificaron la ley, pues dijeron que la normativa también exige capacitar a los miembros de JRV antes de ser juramentados.

“¿Qué va primero, el gallo o la gallina? Tenemos ese problema. O sea, la regulación ya no coincide con la realidad. No voy a juramentar a alguien que no esté capacitado, aunque me tarde (más) de los 20 días, pero prefiero cumplir con el requisito”, indicó Téllez.

“El Código Electoral actual ya no tiene las reglas que corresponden conforme a toda las modificaciones que se le han venido agregando. No hemos terminado de integrar las juntas receptoras de Votos, no hemos terminado el proceso de capacitación, y ya entra el proceso de juramentación”, se quejó Cardoza.

Asimismo, consideró que pueden realizar una “protesta simbólica” con las personas que han terminado de capacitarse, o buscar un mecanismo para cumplir con la disposición legal.

“La reforma que nosotros solicitamos no fue aceptada por la Asamblea Legislativa. Esto lo tuvimos que haber arreglado un año antes, pero eso no lo aceptaron los partidos en la Asamblea. Hoy tenemos que ver cómo arreglamos el entuerto. ¿Quién lo tiene que hacer?, ¿el tribunal?”, expresó.