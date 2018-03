TSE se justifica de prescindir de ciudadanos capacitados

Julio Olivo Granadino, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) justificó esta tarde por qué muchos ciudadanos quedaron fuera de formar parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en estas elecciones, a pesar de haber sido capacitados.

“De acuerdo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional, básicamente las propuestas tenían que ser procedentes de los partidos políticos, es decir, bien pudo ser personas que no fueran del partido (militantes), pero propuestas por los partidos. Sin embargo, como no lograron llegar las propuestas al 100% por los partidos, que debían de ser como 18,000 personas, se realizó el sorteo. Entonces se convocó a 40,000 personas para que formaran parte de la JRV, no obstante, las propuestas de los partidos representaban un 70%, entonces teníamos excedentes, fue por eso que hubieron personas que ya no se les convocó, desde un primer momento”.

Para disminuir el excedente, el presidente declaró lo siguiente: “De un promedio de 14 mil ciudadanos convocados para capacitarlos se redujeron 4,300 personas, las cuales fueron las que solo habían recibido una capacitación, y se eligieron a las que asistieron a dos o tres capacitaciones, haciendo un total de más de 9 mil. De estos, 7,600 ciudadanos están sentados en las Juntas Receptoras de Votos, por eso algunas personas no recibieron su acreditación”, mencionó la autoridad para justificar porque no se acreditó a todos los convocados.

Votantes 119 por JRV a nivel nacional



Por otro lado, Granadino dijo que la “afluencia de votantes hasta las 11:00 a.m., era de un promedio de 119 electores por cada urna receptora de votos a nivel nacional. “Esperamos que las personas vayan a ejercer sufragio y que no esperen hasta última hora porque van abarrotar los centros de votos”.

Para Granadino la cantidad de 119 votos por JRV es positivo, pese a que cada una tiene capacidad de recibir 600 votos, es decir, menos de la mitad de lo que deberían de estar recibiendo de votos.

El presidente aseguró que todo el proceso electoral de las 9 mil 422 JRV ha ocurrido con normalidad, pese a algunos imprevistos que han tenido en algunos centros de votación a escala nacional, que abrieron más tarde de la hora señalada. “Esto se debe a que muchas personas son nuevas en este proceso, porque no pertenecen a ningún partido político”, explicó.

En cuanto a los apagones que hubo en CIFCO, el primero de ellas a las 7:16 de la mañana, Granadino mencionó que están en coordinación con CAESS y que el problema se resolvió en dos minutos. “El problema se resolvió de las 7:16 a.m. a las 7:18 a.m.”.

No mencionó que posteriormente se presentaron dos apagones más, de hasta 10 minutos.

Mientras que los problemas que se han presentado en los centros de votación como en el municipio de Tapalhuaca, en el departamento de La Paz, que fue cerrado ante los enfrentamientos ocurridos entre simpatizantes del FMLN y ARENA y en un centro de San Miguel Tepezontes, del mismo departamento que también amenazaron con hacer lo mismo, no mencionó nada la autoridad del TSE.



Para finalizar, el presidente del TSE convocó a los medios y a la población en general a que estén pendientes a las 4:00 p.m. a la puesta a cero del sistema informático que será utilizado para procesar los datos que contengan las actas provenientes de las 9 mil 422 JRV de todo el país.