TSE se lava las manos sobre los diputados suplentes

“Es que nosotros no hemos tomado ninguna resolución, ¿por qué tenemos que meternos en ese pleito?”, preguntó el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas, cuando se le dijo que los diputados suplentes del FMLN siguen ejerciendo funciones que por orden de la Sala de lo Constitucional no deben estar haciendo y que el partido oficial acepta el hecho.Los suplentes del FMLN se mantienen en funciones legislativas. Utilizan curules, brindan audiencias en las oficinas centrales y en las departamentales de la Asamblea, asisten a las comisiones legislativas y acompañan actos.El diputado del FMLN Rodolfo Antonio Martínez justificó las acciones de los suplentes sobre la base de que no les han notificado que las credenciales ya no tienen validez. Para ellos, el TSE debe hacerlo, pues lo consideran como la “autoridad en materia electoral”.“Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros solo hacemos elecciones y entregamos las credenciales ya será un juez quien diga si esa credencial es válida o no y si la sala se metió que resuelvan ellos”, remató el magistrado.El representante del TSE direccionó los señalamientos hacia el organismo constitucional, los responsabilizó de que los suplentes continúen ejerciendo su trabajo aún después de que el año pasado quedaron inhabilitados.