TSE seguirá proceso para cancelar a tres partidos políticos

La permanencia de los partidos políticos FPS, PSP y PSD está en vilo. Ayer, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibieron un informe de la Secretaría Jurídica que advierte que dichos institutos políticos pueden estar sujetos a la cancelación por no cumplir los requisitos del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos (LPP), relacionado con el número de votos que deben obtener en la última elección para seguir vivos.

El magistrado Miguel Ángel Cardoza dijo que el informe se trasladará a la Unidad Jurisdiccional del TSE para que determine si procede a abrir expediente y que estos partidos acudan a defenderse.

“En aquellos casos que el análisis de la jurisdiccional determina que sí es procedente abrir expediente, vamos a abrir y mandamos a oír para que los partidos puedan defenderse”, sostuvo Cardoza.

El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos establece las siguientes causales que se les aplicarían a estos partidos para cancelar su inscripción: no lograr cincuenta mil votos válidos en la última elección de diputados a la Asamblea Legislativa; no obtener cien mil votos válidos si participa en coalición de dos partidos; y no conseguir ciento cincuenta mil votos válidos si la coalición es de tres partidos. También se cancelará si no ha participado en dos elecciones consecutivas.

El artículo aclara que ningún partido podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa.

En la última elección de diputados celebrada el 4 de marzo, el partido FPS no ganó diputados y obtuvo 20,026 votos. Únicamente ganó la Alcaldía de San Lorenzo, en Ahuachapán. El PSD obtuvo 15,231 votos; pero el caso deberá analizarse porque participó en la coalición FMLN-CD en Ahuachapán, y solo con el FMLN en Santa Ana. En ambas ganaron un diputado.

El magistrado Fernando Argüello Téllez ha dicho que un partido continúa vivo si logra un diputado en coalición, aunque no haya puesto a ninguno de sus candidatos en la planilla, como es el caso del PSD.

El partido PSP estaría en riesgo de desaparecer porque es la segunda elección consecutiva que solo participa en comicios de concejos municipales.

Sin embargo, pese a que la ley establece ciertas causales para cancelar un partido, en 2015, los magistrados del TSE decidieron que las razones del artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos eran inaplicables y dejaron vigentes a los institutos políticos Cambio Democrático (CD) y PSD sin que ganaran un diputado y tampoco los 50,000 votos válidos. Si bien Cardoza no votó en esa ocasión porque estaba fuera del país, recordó que hay que tener en cuenta esa decisión del TSE.