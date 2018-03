TSE va a escrutinio final sin acabar el preliminar

Hoy a las 8:00 de la mañana se tiene previsto que comience de lleno el escrutinio final. Ayer por la tarde, 48 horas después de las elecciones municipales y legislativas, se juramentaron a los miembros que estarán en 65 mesas escrutando acta por acta de todos los departamentos.

Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) va al escrutinio final sin tener la totalidad de las actas procesadas; al cierre de esta nota, el portal de divulgación de resultados registraba que a nivel de las elecciones legislativas se escrutó el 99.7 % de actas y a nivel municipal, el 100 %.

A las 7:21, los números arrojaban que habían 384 actas de concejos municipales pendientes, que representaban el 4.0 7 %, y 604 de diputados, que eran el 6.41 %. La última actualización de resultados se hizo a las 8:35 de la noche.

El magistrado Fernando Argüello Téllez comentó que el escrutinio preliminar avanzaba más rápido en unas zonas que en otras.

“Nunca vamos a lograr alcanzar un 100 %, no esperen ver un 100 % de actas escrutadas en un escrutinio preliminar porque no se pueden subir aquellas actas que tienen problemas... otros son los supuestos donde los escáner no pudieron trasmitir”, comentó.

Por su parte, el magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó, luego de la juramentación de los miembros, que el escrutinio preliminar se daba oficialmente por cerrado con los porcentajes de actas escrutadas que se tenían, pero que “la empresa se queda trabajando hasta completar su trabajo”.

Al respecto, el representante de Smartmatic, Francisco Campos, dijo que la lentitud del procesamiento se debe en parte a que no todas las actas se enviaron a través de los escáneres, hubo unas que se mandaron mediante USB.

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), observadores, los partidos políticos contendientes y cuerpo diplomático testificaron la juramentación de alrededor de 1,100 personas que van a participar en el escrutinio final. En siete días se ha programado que terminen el trabajo.