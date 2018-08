Taiwán asegura que FMLN le pidió dinero para la campaña

Sin especificar el monto solicitado, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), MOFA, por sus siglas en inglés, Jaushieh Joseph Wu, denunció que el gobierno del FMLN les pidió dinero para financiar la campaña presidencial del excanciller Hugo Martínez.

"Mientras tanto, El Salvador se prepara para celebrar elecciones presidenciales en febrero de 2019. Con la campaña en marcha, el partido gobernante salvadoreño está muy rezagado en las encuestas. Solicitó ayuda de Taiwán para recaudar fondos para la campaña. Taiwán no pudo estar de acuerdo con esa propuesta ya que va contra los principios democráticos", indicó el MOFA.

Además, la nación sostuvo que el Gobierno le estuvo solicitando en reiteradas ocasiones "grandes cantidades de dinero" para invertir en el puerto de La Unión, pero que luego de una evaluación concluyeron que "el proyecto podía generar enormes riesgos de deuda para ambas naciones". Esto habría ocurrido en 2017.

De las peticiones que hizo El Salvador, según el funcionario taiwanés, se tomó la decisión de romper relaciones con el país.

La noticia llegó al país el lunes por la noche: en cadena nacional de radio y televisión, el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, anunció la terminación de las relaciones. Dijo que la decisión se tomó después de un "cuidadoso análisis".



Sánchez Cerén informó que en China Popular se encontraba una misión compuesta por el canciller de la república, Carlos Castaneda; el primer designado a la Presidencia y máximo líder del FMLN, Medardo González; y el secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado, para la oficialización de las relaciones.

Ayer, horas después del anuncio, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, habló sobre el tema.

Para el funcionario, desde el inicio del gobierno se había anunciado que se buscaría entablar o fortalecer relaciones con países que trajeran beneficios al país. Consideró que al no estar oficialmente enlazados con la República de China Popular, el país desaprovechaba oportunidades.

"Esta es una decisión soberana de El Salvador, es una decisión independiente... Nosotros no podemos estar a espaldas del mundo. Ignorar que China Popular es la segunda potencia del mundo y es la primera economía exportadora del planeta es grave para nuestro país en particular. Estamos desaprovechando una enorme oportunidad y más bien deberíamos cuestionarnos por qué no lo hicimos antes", dijo el vocero del Gobierno en el estatal Canal 10 de televisión.

De igual forma, Lorenzana reaccionó a las declaraciones del canciller taiwanés sobre la petición de dinero para el financiamiento de la campaña del candidato presidencial del FMLN.



"Es un poco decepcionante. Yo sé que hay una especie de frustración en ellos, pero es un poco decepcionante que se actúe con tanta bajeza. Realmente es impresionante porque es totalmente falso que el Gobierno de El Salvador haya pedido dinero para mantener las relaciones diplomáticas, eso dice mucho de la altura de un gobierno", declaró el funcionario.

En julio, la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, confirmó que China Popular está interesada en activar el puerto de La Unión. Se conoció entonces que esa cartera de Estado y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) ya habían tenido reuniones con empresas chinas.

Días después, la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo que estaban alarmados por el creciente interés de China Popular en el país.

"Estamos preocupados de que no solo es inversión en un puerto, pero después quieren hacer algo con los militares y quieren crecer la influencia china en la región", dijo entonces la diplomática.

Al respecto, el secretario de Comunicaciones aseguró que para pactar el inicio de las relaciones no se ha negociado que se permitirá una intervención militar china en el país. El funcionario explicó que ahora ya es oficial, se comenzarán a establecer las mesas de trabajo entre ambos países y que China Popular absorberá los programas que se tenían con Taiwán.