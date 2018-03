Talan árboles en parque Libertad

Lee también

Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador realizan trabajos de remodelación en el parque Libertad, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. Sin embargo, lo que llamó la atención de los transeúntes fue el sonido de sierras en el parque, el cual está cercado con láminas de color celeste.Se trataba de sierras que cortaban ramas de los pequeños palos; e, incluso, como parte de la remodelación fueron cortados algunos árboles que tenía.“¿Usted cómo ve eso? Nombre, no lo hubieran hecho –cortar los árboles–, si era el único lugar aquí cerca con árboles; aquí va a ser un calor ahora”, dijo una persona que no quiso ser identificada, mientras estaba en el portal La Dalia, a un costado del parque.Dentro del lugar, cercado por las láminas, se encontraba un camión de la comuna capitalina lleno de ramas, mientras que a un costado se encontraban alineados los troncos de los árboles talados.Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la competencia a emitir autorizaciones o restricciones sobre tala, aprovechamiento o poda de árboles se divide en tres instancias: si es zona urbana, le corresponde regular a las alcaldías; las áreas rurales y los planes de manejo forestal le competen al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); y al MARN le conciernen las Áreas Naturales Protegidas, los bosques salados y la regulación de especies protegidas.LA PRENSA GRÁFICA trató de contactar, a través de personal de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador, al encargado de la Unidad Ambiental –o enviarle un correo para tratar el tema– y obtener una postura, pero no se tuvo respuesta, pese a que se consultó un par de oportunidades.