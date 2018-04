Talento UGB: De las clases al FM

Gloria, ¿cómo incursionaste en la radio?

Fíjate que hubo un casting el 17 de julio del año pasado, por medio de un compañero de la U me di cuenta, fue ahí que tomé la decisión de ir y probarme a mí misma en ese medio de comunicación.

¿Cuál ha sido tu experiencia en el medio?

Mucha gente te está escuchando y eso es lo bonito, que podés interactuar con las personas, hacerlas reír, hacerlas llorar o hasta adivinar qué están haciendo, que te respondan “¡hey, sí, yo estaba haciendo eso cuando tú lo dijiste por la radio!” También por este medio he conocido a grandes locutores de quienes he aprendido mucho, ellos me han corregido por algún error que he cometido y es así como hasta el miedo de hablar ante un micrófono se me ha quitado.

¿Cuál ha sido el mayor reto que se te ha presentado?

Siendo sincera: hablar en el micrófono. Cuando estaba haciendo la práctica con un locutor, que ya lleva años ahí, entablaba conversación y al principio uno comienza como que “sí, hola, buenos días, estoy bien”, pero por medio de la confianza en vos mismo, las risas y las bromas, vas agarrando el ambiente y se siente un poco más cómodo comenzar a locutar y compartir con la audiencia.

¿Siempre soñaste con ser locutora?

Desde que estaba pequeña me encantaba escuchar la radio, a los locutores, esos hombres de voz ronca que vos te podías imaginar físicamente, y siempre decía que esperaba estar locutando en una cabina de radio o por lo menos conocerla. Lo más raro es que eran pocas las mujeres a las que escuchaba, entonces yo me hacía la pregunta de por qué las mujeres, en ese tiempo, no eran más participativas en el medio, así que crecí con esa mentalidad de poder estar en radio y hacer la diferencia.

¿Cómo manejas el trabajo y el estudio a la vez?

Organización, esa es la clave que uno debe utilizar. Para todo hay tiempo y si uno sabe organizarse, hasta tiempo de sobra obtiene.

¿Cuál ha sido el apoyo que has recibido por parte de la UGB en ese proceso?

Comenzamos con el programa ¡Pilas Puestas! Radio y televisión, hacíamos escaletas para los programas. Sin duda la teoría y la práctica en la universidad te forman las bases de lo que ves en el mundo real de las comunicaciones.

¿Querés compartir un mensaje a los jóvenes para que continúen sus estudios y luchen por sus sueños?

¡Por supuesto que sí!, a veces los miedos que tenemos son las perillas que abren las puertas de las oportunidades, si realmente cualquier taller, diplomado o la mínima cosa que se nos presente en la vida hay que saberla aprovechar porque no conocemos si detrás de ese miedo está tu futuro. Si los sueños que tenés son grandes es porque podés hacerlo, solo basta quitarse esa barrera de “yo no puedo o tengo miedo”. A luchar por nuestros sueños, porque nadie más lo hará por nosotros.