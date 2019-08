Talento en física y matemática sueña con entrar al MIT

Keisy Ventura es una joven de 17 años que lleva ocho años preparándose para convertirse en la mejor en su área y obtener una beca estudiantil que la lleve al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

Desde que tenía 10 años inició su trayectoria en el Programa Jóvenes Talento donde aprendió y destacó en áreas como matemática, física y biología. Más adelante, cuando cursaba séptimo grado, entró al Grupo Olímpico de Física y este año logró clasificar a las Olimpiadas del Istmo Centroamericano de Matemática y Mesoamericano de Física, que se realizaron en Cuba, donde obtuvo dos medallas de bronce.

Compañerismo. Se ha convertido en un ejemplo para sus compañeros y amigos, quienes la describen como una joven altruista y alegre.

Para Keisy estos logros significan el fruto de mucho esfuerzo y sacrificio, pero no solo de ella, sino también de su familia, pues desde que entró al Programa Jóvenes Talento se ha sometido a un intenso proceso formativo que la obliga a viajar todos los fines de semana de San Miguel a San Salvador para participar en las clases, talleres y competencias; incluso, durante las vacaciones de Semana Santa, agostinas o de fin de año, mientras todos los alumnos descansan, ella forma parte de campamentos de matemática y física.

"Sin el apoyo de mi familia esto no sería posible. Ellos me apoyan, me animan y me brindan los espacios para que pueda estudiar. El programa nos da transporte los sábados pero los domingos son mis papás los que me llevan a San Salvador y gracias a ellos tengo oportunidades para destacar", comentó.

La joven promesa estudia segundo año de bachillerato en el Liceo San Miguel (LISAM) en donde se ha convertido en un ejemplo para otros estudiantes e incluso docentes de la institución, quienes admiran su esfuerzo y dedicación. César Cálix Orellana, director del campus LISAM, dijo sentirse orgulloso de jóvenes como Keisy quienes tienen metas y luchan por alcanzarlas, tanto así que desde el año pasado el colegio decidió brindarle una beca completa para sus estudios.

Esfuerzo y sacrificio. Ha participado en el Programa Jóvenes Talento desde que tenía 10 años. Desde entonces, no ha dejado de estudiar y esforzarse.

"Las becas se brindan como un incentivo para aquellos jóvenes que trabajan duro y destacan, pero también como motivación para otros estudiantes y que intenten alcanzar sus metas", explicó Orellana. A pesar de que la joven este año se gradúa, aún no tiene planes para entrar a la universidad, pues asegura que su meta es obtener una beca para estudiar en una universidad de Estados Unidos. Para ello se está preparando para competir en la Olimpiada Internacional de Física que se realizará el próximo año en Lituania, donde compiten los mejores de todo el mundo.

"Mi meta es llegar y realizar un buen papel, para a través de esa experiencia solicitar una beca en el MIT. Solo los mejores entran a esa universidad y quiero ser una de ellas", finalizó Ventura.