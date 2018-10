Talentos en matemáticas y física ganan premios internacionales

Desde pequeño Joaquín Ernesto Dubón se dio cuenta de su afición por las matemáticas y el cálculo. Le encantaba resolver problemas y todo lo relacionado con los números y, además, las ciencias. Actualmente, cuenta con 17 años, y estudia undécimo grado en el Colegio Cristiano Josué, donde gracias a la orientación de Salvador Siliézar, coordinador de Matemática de la institución y de su propio esfuerzo académico, logró incorporarse al Programa Jóvenes Talento de El Salvador.

Todos los sábados llega a la Universidad de El Salvador (UES) y asiste a clases durante todo el día, para hacer lo que más disfruta: estudiar matemáticas, física, biología y química. "Este aprendizaje me ha ayudado mucho durante todo este tiempo, ya que me ha dado una base fuerte para realizar estudios más avanzados, especialmente porque en un futuro quiero estudiar Ingeniería Eléctrica o Ingeniería en Ciencias de la Computación", subrayó el joven.

Este esfuerzo le ha llevado a participar y destacar en competencias nacionales e internacionales. En septiembre del año pasado participó en una olimpiada de matemáticas en Colombia, donde recibió una mención honorífica. Además, Joaquín también forma parte de un Grupo Olímpico de Física, que representa a nuestro país en olimpiadas de Matemáticas. Hoy en día, se está preparando para viajar a Puerto Rico donde participará en otra competencia.

Ejemplo de superación

Por otra parte, Nelson Javier Quijada, de 16 años, también estudia undécimo grado en la misma institución. Al igual que Joaquín, forma parte del mismo Grupo Olímpico de Física; pero, además de su gusto por la física y la matemática, habla inglés y se encuentra estudiando francés y alemán.

Nelson ha obtenido medallas y primeros lugares en el Programa de Jóvenes Talento y también en el curso de Futuros Dirigentes Técnicos Científicos de El Salvador (FDTC). "Me siento muy feliz, porque es un conocimiento que me ayuda para todo en la vida, se me hace más fácil entender conceptos y ponerlos en práctica a la hora de estudiar en el colegio y en la vida diaria", expresó.

Su historia comenzó desde año 2011, cuando sus padres descubrieron el gusto por los números. Hizo las pruebas y quedó dentro del programa de talentos. Según afirma: "Todo el tiempo invertido en estos estudios ha valido la pena, los conocimientos obtenidos apoyarán mi futuro y la carrera que deseo estudiar, que es Ingeniería Industrial".

El Colegio Cristiano Josué se muestra orgulloso y satisfecho de la calidad de estudiantes que lo conforman. Casi una veintena de niños y jóvenes forman parte del Programa de Jóvenes Talento, y esto se ha convertido también en ejemplo para los demás alumnos. "Los estudiantes de los niveles de cuarto a decimosegundo grado que forman parte de este programa son alumnos integrales con mucho talento y entrega. Nos sentimos orgullosos de contar con este potencial estudiantil en nuestra institución educativa", señaló el coordinador Siliézar.