Taller con poca participación de los alcaldes que asumieron

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) realizó una capacitación a alcaldes y representantes de las alcaldías sobre el manejo de diferentes temas, dirigido sobre todo a los nuevos gobiernos que asumieron funciones en mayo anterior.

A pesar de que fueron convocados todos los alcaldes, fue escasa la participación de ellos en la actividad; en su mayoría, enviaron a trabajadores que representaron al equipo técnico de las municipalidades.

“Para nosotros, son muy valiosas estas capacitaciones porque hay muchas cosas que no conocemos, y es muy importante para no cometer errores que hayan cometido otras administraciones y no tener ningún tipo de problemas más adelante”, indicó Benjamín Machuca, alcalde en Concepción Batres.

El tema más tratado fue el de los despidos para que las comunas no incumplan la ley en algunos casos y se eviten demandas.

Yohalmo Márquez, alcalde del FMLN en Ereguayquín, manifestó que la comuna había despedido ya al jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) y al tesorero.

El tema del manejo de las finanzas, la gestión de proyectos y aspectos administrativos fueron otros detalles abordados en la capacitación.