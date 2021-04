Tamizaje en Soyapango, uno de los más golpeados por el covid-19 en El Salvador

Carlos Bautista, Nelly Barahona y Carolina Alvarado son tres salvadoreños que se realizaron este lunes la prueba de covid-19 en las afueras de un popular centro comercial del municipio de Soyapango, municipio en el que se han registrado 4,731 contagios desde que inició la pandemia. Los tres se mostraron interesados en someterse al examen, ya que en el primer caso quería descartar la enfermedad, en la segunda se la estaba haciendo por trabajo y para consumo personal, mientas que en el tercer caso para viajar fuera del país. Hasta las 10 de la mañana se habían realizado la prueba unas 80 personas, de las casi 200 que hacían fila en las afueras del centro comercial. Dos cabinas para la toma de PCR fueron instaladas en el lugar. Las personas se enteraron de que se iba a estar presentando este servicio por medio de las redes sociales, entre ellas las del ministro de Salud, Francisco Alabi.

Nelly Alvarado dijo que llegó a tomársela porque la estaban haciendo en un lugar cercano a su domicilio. Vive en Ilopango.

"Todo bien, habían hecho otras pruebas antes, pero lejos, pero aquí está perfecto para la gente de Soyapango, San Bartolo, Ilopango", dijo la joven. En su caso, ella necesita la prueba para presentarla al trabajo y también para comprobar si no se ha contagiado. "En el trabajo me la están pidiendo y también le la estoy haciendo como algo personal ", agregó.

Bautista dijo que quiere descartar que está enfermo, ya que ha sentido algunos síntomas como tos y molestia en la garganta. "Quiero descartar ya que he tenido algunos síntomas como tos y malestar en garganta. Obligación no es en el trabajo, ahí si tenemos síntomas nos mandan a casa", apuntó el también habitante del municipio de Ilopango. Carolina Alvarado se realizó la prueba para viajar a Costa Rica, país en el que trabaja. Ella no ha venido a El Salvador por vacaciones de Semana Santa ni por placer, sino que por asuntos personales. Tiene enferma a su madre. "Tengo a mi madre enferma, por eso vine, pero tenemos que regresar a trabajar", apuntó. Al igual que los otras dos personas entrevistadas, ella está de acuerdo tanto con el proceso para realizarse la prueba de covid-19 como con el orden de aplicación de la vacuna anti covid-19.

Creen que haber comenzado con los trabajadores de la primera línea y ahora con las personas de la tercera edad y enfermos de riesgo ha sido lo mejor. "Si se mueren los médicos quién nos va a curar, y si se mueren los policías, quién nos va a cuidar", resumió Carlos Bautista. El centro comercial Unicentro es el segundo lugar en el que se estaba realizando tamizaje este día.

Las primeras personas que llegaron a Plaza Mundo este lunes lo hicieran a las 5:30 de la mañana, y a las 6:08 de la mañana habían 18 personas. Poco a poco cantidad fue aumentado. Las pruebas se extenderán hasta el medio día.