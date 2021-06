Taxista que quedó atascado en colonia Médica gastará más de $1,000 para tratar de reparar el vehículo luego de las inundaciones del domingo

El taxista se puso a salvo hasta que bajó el nivel del agua. Luego, algunos miembros de Protección Civil que llegaron al lugar le ayudaron a empujarlo para sacarlo del atascamiento. Foto: Cortesía

Con cara de preocupación, encontramos a Óscar Saúl Nájera, propietario del taxi que quedó atrapado en la poza de agua lluvia con basura que se formó la noche del pasado domingo entre la avenida Héctor Silva y prolongación del bulevar Tutunichapa.

Según Nájera, se dirigía a su casa luego de dejar a un cliente cuando se quedó atascado debido a que no se percató de la acumulación de agua porque la energía eléctrica en la zona se había interrumpido. La imagen de su taxi amarillo varado se volvió viral en redes sociales.

#ClimaSV | Las fuertes lluvias han inundado las calles en la zona de la Colonia Médica y calle Gabriela Mistral, de San Salvador, lo que ha provocado que un taxi quede atrapado.

Foto cortesía. pic.twitter.com/AkunKBHzJV — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) June 14, 2021

"Venía de dejar a un cliente y no vi esa gran poza. Tengo 25 años de vivir en esa zona y nunca se había hecho esa poza, por lo que no me imaginé que me iba a pasar eso, además no había luz, se había ido la electricidad, solo algunos negocios que tienen planta tenía iluminación", comentó.

Consecuencia de haberse quedado atascado, al motor del vehículo le ingresó agua, se dañó la tapicería, el tablero, sistema eléctrico y todo los componentes electrónicos sumando entre 1,000 y 1,500 dólares la reparación.

El tablero y el sistema eléctrico resultaron dañados. Fotos: Jorge Carbajal

"Sentí desesperación, hay gente que se ahoga, todo eso se le cruza por la mente a uno, hemos visto casos de gente que arrastran las corrientes de agua. Tuve que bajarme y salir saltando como que iba jugando peregrina", agregó.

Nájera se puso a salvo hasta que bajó el nivel del agua. Luego, algunos miembros de Protección Civil que llegaron al lugar le ayudaron a empujarlo para sacarlo del atascamiento.

Según el taxista, y padre de dos hijas de 13 y 15 años, el taxi es su herramienta de trabajo, por lo que está preocupado. "Vamos a ver qué dice el mecánico, para tratar de levantarlo y seguir trabajando. Voy a ir a la alcaldía a ver qué me dicen, también voy a ir a Bandesal para que me ayuden con el dinero que dijeron que nos iba a dar a los taxistas, ya que luego de la pandemia, luego de estar sin trabajar, ahora me pasa eso", agregó.

Este lunes, los mecánicos aún trabajaban para dar un diagnóstico final, pero los daños eran evidentes. Cuando se echó a trabajar el motor, el agua salía por los orificios donde se colocan las bujías, y tapicería y tablero de controles, estaban más dañados.

El motor del vehículo se anegó de agua y dañó algunas piezas claves. Foto: Jorge Carbajal

El vehículo tiene un valor de $5,000 mil dólares, de acuerdo al empresario, por lo que de no poder levantarlo y no obtener ayuda, sería una pérdida significativa. El padre de familia, quien tiene 10 años de ser taxista, nos comentó que hasta ese momento había hecho cuatro viajes, ya que los domingos "son calmados" y que luego de hacer ese último viaje se dirigía a guardar el transporte de alquiler, pero tuvo el percance.