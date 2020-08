Taxistas operan pero no logran recuperar sus ingresos

La pandemia de covid-19 en el país ha dejado fuertes afectaciones económicas al gremio de transporte selectivo de la ciudad de Usulután, quienes a pesar de haber sido tomados en cuenta en la primera fase de la reapertura económica a nivel nacional, aseguran que no han logrado normalizar sus ingresos debido a varios factores afectantes, entre ellos, el temor al contagio por parte de los usuarios.

El gremio, que en plena cuarentena llevó a cabo una conferencia solicitando formar parte de la reapertura, lleva laborando más de mes y medio, tiempo insuficiente para recuperar la estabilidad económica familiar que sigue decayendo a pesar de volver al trabajo. "Es un hecho que la economía al gremio de taxis sí ha afectado. Es enorme. Hay pérdidas enormes, los del gremio no alcanzan a pagar sus cuotas de los créditos ya que todos nosotros trabajamos con créditos. No hemos podido pagar a cabalidad las cuotas", lamentó Elías Díaz Centeno, taxista usuluteco.

Para los transportistas, quienes paralizaron labores durante tres meses, no ha sido fácil el tener que adaptarse a la nueva normalidad sanitaria, en la cual deben de invertir de sus bolsillos para brindar la debida atención a sus usuarios, añadido a eso, señalan una nueva competencia ilegal que ha generado disminución en la cantidad de personas que optan por abordar las unidades.

"Han salido un tipo de Uber que ha venido a afectarnos. Han salido también unos carros haciéndose pasar por Uber que son piratas, que son personas que agarran cualquier vehículo y salen a trabajar", lamenta Centeno, quien asegura que a pesar de la situación, seguirán buscando la estabilidad económica familiar a raíz de sus oficios de transportistas selectivos.

El gremio atendió el llamado del Viceministerio de Transporte (VMT) para ser parte de la reapertura económica, comprometiéndose a transportar a la población con las máximas medidas sanitarias, las cuales aseguran haber cumplido. "El medio de transporte selectivo así como las personas, ha tomado medidas cuando la gente se sube en el taxi le entregamos alcohol, tratamos la manera de siempre tener limpias las unidades y además desinfectamos las superficies y hasta hemos colocado un plástico como separador entre conductor y pasajeros", manifestó el taxista.

Los conductores de los taxis, quienes en su mayoría son empleados y no propietarios de las unidades, observan directamente la paralización económica como el principal señalamiento de la difícil situación que afrontan. "Quizá el 90% de los taxistas hemos resultados con pérdidas, no hay personas caminando, está solo, los negocios cerrados y las personas no salen, al no salir la economía se para", lamenta Centeno.

Otro señalamiento que hace el taxista, es que el poder económico se aprovecha de la situación de los más dañados por la pandemia. "A nuestro gremio, pequeño y mediano empresario, nos prestan al 70% de interés. En lo personal, me iban a prestar $5,000.00 de los cuales tendría que pagar $4,600.00 solo en intereses, lamentablemente han hecho su agosto", contó el afectado.

Los taxistas esperan la situación mejore a medida que abra la economía.