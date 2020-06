Taxistas piden que les dejen laborar

Un grupo de taxistas agremiados de San Miguel se reunieron ayer en la avenida Roosevelt e hicieron un llamado al presidente de la República, Nayib Bukele, para que les tome en cuenta en la fase I de la apertura económica. Los taxistas piden que se les permita trabajar lo más pronto posible, ya que deben de pagar deudas y llevar alimentos a sus hogares.

"Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, solo queremos trabajar porque tenemos que pagar deudas y darle de comer a nuestras familias. Acá todos somos prudentes porque le tenemos miedo a la enfermedad y es por eso que vamos a tomar todas las medidas necesarias", manifestó Jorge Vázquez, vocero de la gremial SS.

Agregó que más de 135 taxistas que laboran en el departamento de San Miguel han sido afectados por la aplicación de las medidas de restricción de movilidad dictadas por el gobierno desde el pasado 23 de marzo. "Algunos tenemos casi tres meses que no salimos a trabajar y lo que nos preocupa es que ya los bancos están comenzando a cobrarnos. Yo tengo en garantía mi taxi y tengo miedo que me lo quiten el taxi por no pagarles. Por favor, les pedimos al presidente y diputados que lleguen a un acuerdo y nos incluyan en la fase I", manifestó Dagoberto Corea. Aseguraron que fueron beneficiados con el bono de $300 que dio el gobierno.