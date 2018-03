¿Te levantaste con mucho frío este martes? Este fue el motivo

Lee también

Este martes seguramente tuviste más problemas de lo usual para salir de la cama y para bañarte, debido a que San Salvador amaneció con temperaturas más bajas de lo usual. De acuerdo con el meteorólogo del MARN, Napoleón Galdámez, a primeras horas de la mañana se registró una temperatura de 14.6º C en la capital salvadoreña.Según explicó el experto a LA PRENSA GRÁFICA, pese a que el frente frío ya va saliendo de la región del Caribe, hay un sistema de alta presión que desplaza una masa de aire frío hacia El Salvador, por lo que estas temperaturas permanecerán por lo menos dos días más.A escala nacional, la temperatura más baja registrada hoy fue de 5º C en Las Pilas, Chalatenango, informó Galdámez. Mientras que departamentos como Santa Ana y San Miguel amanecieron con temperaturas de 17.8º C y 17.5º C, respectivamente.A eso de las 11:00 de la mañana del martes, la temperatura en San Salvador permanecía en 26ºC.