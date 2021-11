Tecleños evaden el tema de la inseguridad, aunque otros reconocen que la ciudad ya "no es igual"

Hoy sepultaron los restos de la futbolista Jimena Ramírez, uno de los últimos casos de violencia reportados en Santa Tecla. La joven desapareció el pasado 25 de octubre de la cancha sintética ubicada en la colonia Quezaltepec, al poniente de ese municipio, luego de jugar un partido de fútbol amistoso.

La joven fue a la tienda y no regresó más. La Prensa Gráfica realizó hoy viernes 19 de noviembre un sondeo en algunas de las calles y parques de Santa Tecla para preguntar a sus habitantes sobre su percepción de la seguridad, pero la mayoría de personas abordadas creen que "es un tema político" y que le compete a la Policía Nacional Civil (PNC) resolverlo.

Jimena, de 21 años, apareció esta semana enterrada en un cementerio clandestino en Nuevo Cuscatlán, donde según los informes habría otros cuerpos. La joven fue secuestrada en una comunidad ubicada al costado oriente de la cancha donde fue a jugar un domingo, y luego apareció muerta; sus restos mortales estaban enterrados en los famosos cementerios clandestinos que han proliferado en El Salvador.

El movimiento comercial del mercado Dueñas y de los negocios ubicados a lo largo y ancho de las cuadras aledañas a los parques San Martín y Daniel Hernández son los que le dan presencia de transeúntes a esa parte de Santa Tecla, pero tres cuadras al norte o al sur, las calles lucen solitarias, y las personas bajan la cabeza al encontrar a alguien, o se cambian de acera.

Foto: LPG/Jorge Carbajal

Con frases como "Santa Tecla no es igual, llega mucha gente de otros lados", o "necesitamos más seguridad", algunas personas que no quisieron dar su nombre, opinaron sobre el tema. Según otra persona consultada, de los dos parques que hay en el caso urbano, el más seguro es el San Martín, por el hecho de que al costado oriente del mismo quedan las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública de la PNC, y hay presencia policial.

"Allá no le gusta a la gente", dijo la persona consultada, en referencia al parque Daniel Hernández, donde hay mucha presencia de vendedores informales, personas alcohólicas y de trabajadoras del sexo. Luis Gutiérrez considera que el problema de los desaparecidos no es solo del gobierno sino de las familias.

"No educan a los hijos, los padres no saben a veces en qué andan sus hijos, y el gobierno no puede poner seguridad en las calles para todos", comentó.

Con una extensión de 112 kilómetros cuadrados y un poco más de 121 mil habitantes según el censo de 2007, Santa Tecla fue fundada en el siglo XIX con el nombre de Nueva San Salvador.

Si bien hay decenas de residenciales privadas en el municipio, las calles y avenidas, principalmente de los sectores más vulnerables han dejado de ser seguros. El municipio contrasta con lugares como las residenciales Utila Place, Altos de Utila, Las Piletas o Altos de Santa Mónica, entre otros, con comunidades que son consideradas "peligrosas"o "muy peligrosas".

Cancha de la colonia Quezaltepec, lugar donde jugó por última vez Jimena Ramírez quien fue sepultada hoy luego que fuera desaparecida en esa colonia. Foto: LPG/Jorge Carbajal.

En la colonia Quezaltepec no solo desapareció Jimena. El pasado 18 de septiembre se reportó el secuestro de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero, luego de que solicitaran el servicio de transporte en esa misma colonia de Santa Tecla.



Mientras que en El Paseo El Carmen se reportaron en los últimos días la desaparición de Víctor Omar Franco, de 22 años, y de Joshua Natael Romero Chafoya, de 17 años. La zona de Ciudad Merliot es otra en la que han desaparecido personas en los últimos meses, casos que siguen pendientes de resolver por las autoridades del país.

El actual alcalde Henry Flores dijo hace algunas semanas que está considerando cambiar el sistema de vigilancia conocido como "Escudo Tecla", el cual fue instalado por la anterior administración. En redes sociales circula que dicho sistema no está funcionando y que por ello han aumentado los hechos delictivos en uno de los municipios que fue considerado seguro.