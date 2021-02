Técnicos del TSE intentaron sabotear elecciones y funcionario de Gobierno ha sido nombrado como veedor informático, denuncia Olivo

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte del FMLN, Julio Olivo, denunció públicamente este lunes, en una entrevista en el Noticiero Hechos de Canal 12, que el Gobierno ha intentado infiltrar por diferentes vías el sistema que será utilizado para las elecciones municipales y legislativas el próximo 28 de febrero.

Dijo que lo que buscan es obtener los "códigos fuentes" para "penetrar las interioridades del sistema informático" y manipularlo.

"Quisieron tener empresas vinculadas con personeros del Gobierno, que entraron a licitar, pero no obtuvieron los votos", dijo, sobre los procesos de contratación de servicios. También quisieron "meter empresas de seguridad", agregó.

El magistrado asegura que "había un plan para que fallara" el sistema, y parte de ello eran "los mismos técnicos nombrados por la presidenta del Tribunal" Dora Esmeralda Martínez de Barahona, magistrada propietaria por GANA, partido gobernante en El Salvador.

"Fueron removidos, ella denunció que habían sido removidos, pero ya no siguió diciendo nada. Esos técnicos retrasaban el proceso y compartían la idea de que no debía haber tecnología", así como el discurso de "fraude" parte de la campaña gubernamental. "En la prueba lograron su objetivo, pero en el simulacro no", reveló.

Mencionó que uno de los técnicos, a quien identificó únicamente como "Stanley", presentó "una nota donde dice que no se hace responsable de lo que pueda pasar en la elección". "Lo que hicimos fue removerlo de ese cargo y el simulacro funcionó como arte de magia. Tenían preparado que no hubiera divulgación de resultados durante el simulacro, para crear un desastre. Tuvo que llegar la Fiscalía, llamamos a la fiscal electoral para que entregara contraseñas, en aras de poder hacer la divulgación electoral. Eso un día antes (del simulacro). Y todavía siguen llegando técnicos nombrados por ella y lo podemos declarar todos", expuso Olivo.

El magistrado cree que "el objetivo de sabotear es primero atender la petición del Gobierno" y las de los partidos Nuevas Ideas y Gana. "No quieren que haya tecnología", sostuvo.

"La idea era penetrar a través de técnicos, a través de empresas. Cuando no lo lograron, comienzan a hablar de fraude, a hablar de fallas", consideró. "Querían suprimir anillos de seguridad para poder penetrar, ese es el gran dolor que tienen", dijo.

Mencionó que parte de eso era la auditoría por parte de una empresa propuesta por la presidenta del TSE con la que también buscaron tener acceso a los códigos previo a las elecciones.

El magistrado recordó que las elecciones están bajo diferentes controles para garantizar la transparencia del proceso, y que el Centro Criptológico Nacional de España también apoyará. "Participaron custodiando y transparentando la elección del Presidente (Bukele)", dijo, recordando los comicios de 2019.

Nombran a funcionario de Gobierno como "veedor informático"

Olivo también denunció que el secretario de Innovación de la Presidencia Vladimir Handal ha sido nombrado "con lujo de descaro" como "veedor informático" de Nuevas Ideas.

El veedor informático es una figura que el TSE ha permitido a cada partido participante de la elección tener en el proceso para constatar la transparencia.

Olivo asegura que el nombramiento de Handal viene con órdenes desde la presidencia de la República.