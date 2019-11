Teletón 2019: ¡Una vez más! Los salvadoreños lograron la meta

No hubo excusas. Justo cuando faltaban seis horas para cerrar la meta $725,684 fueron anunciados. Esa era la suma recaudada hasta el momento. Y aunque faltaba mucho, los salvadoreños mostraron la nobleza de su corazón donando a través de los diferentes medios (en la página web de Teletón, Banco Agrícola), entre otros.

Fueron 27 las horas que duró Teletón 2019 y con transmisión en vivo en los canales nacionales y las radios afiliadas a ASDER, se vivió de cerca este evento de esperanza que se desarrolló en el pabellón 3 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).

El esfuerzo fue inagotable. Talentos ancla e invitados especiales se sumaron al eslogan "Todo lo bueno te regresa" con el objetivo de recaudar fondos para darle continuidad a la atención de miles de salvadoreños con discapacidad física en los Centros de Rehabilitación Teletón ubicados en Ciudad Merliot, Sonsonate y San Vicente.

La emoción de los asistentes era evidente al momento de hacer el recuento. Casi al finalizar la franja infantil, a las 11:04 de la mañana la cifra iba en $333,256. Luego con las colaboraciones de personas altruistas y empresas como Diana -que donó $50,000- la cantidad fue en aumento.

La meta a superar era la de $1,537,526 + 1 y a la 1:41 de la tarde la motivación y los ánimos, anunciaron una nueva cifra $387,147. Todo aporte se recibió con los brazos abiertos y los hermanos lejanos tampoco se quedaron sin hacer su contribución.

Aki Pago fue otra de las compañías que hizo un gran aporte. "Estamos sumamente contentos de poder aportar $25,000", dijeron sus representantes. Pero aún hacía falta, los dígitos estaban muy lejos de alcanzar el sueño.

"No puede suceder que nos cueste ir a un centro comercial, tomar el celular y donar. No le digo que tiene que donar una cantidad grande. Pueden ser $0.05. Y le digo que van a ayudar mucho. Hoy tenemos muchas maneras de hacerlo. No es posible que estemos 38% abajo (de donaciones). Sino llegamos a la meta se apagaran las luces pasadas las 12 y sin duda habremos recolectado una importante suma de dinero, pero no la necesaria", dijo Charlie Renderos, presentador de Teletón 2019 por la tarde cuando aún estaban muy abajo del objetivo.

Banco Agrícola se hizo presente con tres cheques para contribuir con la noble causa. "Durante más de 30 años hemos acompañado a la Teletón. Este es el momento de construir los sueños de nuestros hermanos discapacitados", mencionó un representante de la compañía durante el donativo que comprendió un aporte de colaboradores con $10,318; venta de pulseras, $8,339 y, finalmente, el donativo institucional con una suma total de $80,000.

"Teletón está para ayudar a las personas. Done, no importa la cantidad. Muchas personas nos llaman y hacen bromas y eso es lo más triste. Yo digo si se va a tomar el tiempo de gastar el saldo. Hágalo por una buena causa. He recibido varias llamadas por parte de Soyapango, ahí están apoyando mucho", dijo Henry Urbina, sobre su experiencia como telefonista Teletón 2019. "Todas las personas que estamos trabajando aquí estamos de manera voluntaria, porque queremos hacer un El Salvador más inclusivo. Ayúdenos donando porque así como vamos, no vamos a llegar a la meta", continuó el también actor de teatro. Esto porque pasadas las 7:00 de la noche, la suma seguía muy baja.

La Fuerza Armada de El Salvador aportó con $15,844. "Que buen billete, que buen billete", dijo Roberto Acosta cuando Sello de Oro y Criaves donó $9,680 y también RIA contribuyó con $51,000.

Minutos antes de que el reloj marcara las 8:00 p.m organizadores de Teletón revelaron la cantidad acumulada hasta ese momento y fue de $875,541. La esperanza seguía viva y aunque todavía faltaba mucho por superar la meta a las 8:15 p.m. hubo festejo, Teletón anunció llevar hasta ese momento $1,078,765.

A la 1:22 de la madrugada, salió para cerrar el evento el salsero nicaragüense Luis Enrique y dieron el conteo final. superaron la meta, llegando a $1,541,765.

Las generosas donaciones contribuyen a las terapias de los usuarios de los Centros de Rehabilitación Teletón y al fortalecimiento de sus programas.