"Tememos por la vida de nosotros, solo plástico nos han traído": familias en cantón Las Dispensas de San José Villanueva advierten posible deslave

Unas ocho viviendas se encuentran en riesgo ante un posible desprendimiento de tierra en el cantón Las Dispensas del municipio de San José Villanueva en el departamento de La Libertad, según Jessica Quintanilla, una de las afectadas.

Unas ocho viviendas se encuentran en riesgo por un bordo de tierra en el cantón Las Dispensas del municipio de San José Villanueva, en el departamento de La Libertad. Foto: cortesía

Ella se encuentra preocupada por las consecuencias que podrían tener debido a las lluvias que han azotado El Salvador la última semana y que han ablandado taludes en todo el el país, causando desprendimientos.

Las paredes ya comenzaron a agrietarse. Foto: cortesía

"Nosotros tememos por la vida de nosotros, solo plástico nos han traído", manifiesta.

Dice que ya pidieron ayuda a la alcaldía de San José Villanueva pero no han tenido respuestas que los tranquilicen y no han podido comunicarse con alguna autoridad de Protección Civil para trasladar su petición. Además, asegura que no les han ofrecido opciones para albergarse.

Cerca de las viviendas pasa una quebrada. Foto: cortesía

"Hay una pared que está a punto de colapsar. Ahí sería de hacer unas columnas", expone. También manifiesta que en algunas partes el suelo se ha roto y brota agua. En un sector ya hubo un derrumbe y manifiesta la necesidad de hacer "un muro profundo para que detenga el paredón".

En algunas partes el suelo se ha roto por el agua. Foto: cortesía

"Al más no haber, que nos dieran solo el material y aquí entre todas las familias se hiciera... porque así hemos estado haciendo entre todos. Nos hemos ayudado ya sea a botar tierra de la que se derrumba y a volar (podar) árboles que nos pueden caer encima de las casas", explica.

Las familias solicitan ayuda con materiales para proteger sus viviendas. Foto: Cortesía

En total viven en el sector aproximadamente 20 familias que comparten lazos entre sí por el apellido Morán.

Se encuentran en la calle a la residencial El Encanto, a una cuadra del club.

Si desea colaborar con las familias puede llamar al número 62067373 y comunicarse con Quintanilla.

El agua ha permeado las paredes. Foto: cortesía

Ellos solicitan materiales como hierro, tablas, cemento, arena, grava, alambre, clavos, láminas, costaneras, entre otros, para formar una barrera de protección. "Esto es solo para detener que las paredes no se nos vayan a caer. Vamos a reforzar el muro que detiene el bordo", dice Quintanilla.

Estas familias no solamente se enfrentan a las consecuencias de las lluvias sino que desde hace semanas solicitan víveres para sobrevivir durante la cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia de covid-19.

