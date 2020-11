Temen contagios en carnavalitos privados

La Asociación Pediátrica de Oriente (APO) expusó mediante un comunicado su preocupación por la posible realización de fiestas privadas por la celebración del Carnaval de San Miguel, aunque este ha sido suspendido. Los médicos temen que estas concentraciones sean focos de contagio de covid-19.

"(Manifestamos) nuestra sincera preocupación ante las acciones de algunas empresas privadas que están promoviendo la realización de fiestas para la celebración del carnaval de San Miguel, ya que este tipo de actividades propician aglomeraciones de personas, y aumentan considerablemente la probabilidad de contagios", reza el comunicado.

Además, hicieron un llamado a las autoridades encargadas de organizar estos eventos para que reevalúen su realización e invitaron al Ministerio de Salud para que se pronuncien ante estas actividades que pondrían en grave peligro a la salud de la población.

De igual manera, hicieron un llamado a los migueleños a ser responsables y cautos en el sentido de no asistir a este tipo de eventos que "puedan traer luto a los diferentes hogares". "Vendrán tiempos mejores donde volveremos a disfrutar de todas estas actividades", menciona el comunicado de la APO.

Asimismo, el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira , también se pronunció al respecto, aunque dijo que como municipalidad no pueden prohibirlos. "En redes sociales hemos visto que algunos privados están queriendo realizar celebraciones, pero aclaro que son del ámbito privado, y como municipalidad no tenemos la posibilidad de decir no se hagan" dijo el funcionario. Consideró que el Ministerio de Salud debería manifestarse al respecto y valorar si es viable realizar esta clase de actividades en la ciudad.