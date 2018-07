Temen contaminación por agua de mercado

Algunos vendedores del Mercado N.º 2 de la ciudad de Usulután se quejan del poco mantenimiento que las autoridades municipales le dan a la cisterna que abastece de agua el lugar. Ellos aseguran que los empleados de la alcaldía le dan poco mantenimiento a la cisterna y que cuando llegan, expresan que está funcionando adecuadamente y les hablan con prepotencia a los vendedores.

"De esa cisterna la semana pasada se ha sacado una rata, que ya días seguramente estaba muerta ahí, porque no se aguantaba el mal olor. A ellos se les pide que le den mantenimiento seguido, pero lo que hacen es enojarse con uno", expresó una vendedora de artículos varios que pidió no ser identificada.

Los comerciantes aseguran que cancelan $2 diarios de impuestos y $7 al mes por el servicio de agua potable que les brindan; sin embargo, desde que descubrieron los roedores, algunos han decidido llevar agua desde sus casas.

"Nosotros traemos nuestra agua de la casa desde hace una semana, todos los días cocinamos y lavamos trastos, pero no veo interés de la alcaldía. Tengo tapadas las tuberías de los lavaderos y no me han venido a solucionar el problema", indicó Yessenia Reyes, quien tiene un puesto de comida.

"Aquí agua purificada traigo yo para hacer café y otras bebidas, eso siempre lo he hecho, pero para otras cosas también traigo agua últimamente", afirmó otra comerciante.

Los vendedores aseguran que el mercado tiene más de 15 años de haber sido construido y desde ese tiempo no se han cambiado las tuberías y no se les ha dado el mantenimiento adecuado.

"La alcaldía sabe que se meten en ese pozo ratas, cucarachas y otros animales. Tenemos mucho tiempo de venir con esta problemática y queremos que le ponga interés, porque desde hace días le dimos el aviso", dijo Víctor Aparicio, otro de los vendedores.

Por su parte, Mauricio Zelaya, alcalde de Usulután, afirmó que se verificará la condición de la cisterna.

"No hay que decir que colapsó, sino ver si realmente ya lo hizo, por lo que vamos a ver qué medida tomamos al respecto", expresó.

Aparte de las ventas de comida, en el mercado se comercializan productos de primera necesidad, así como hamacas, lazos, sombreros, entre otros.