Temen inundaciones por bloqueos en quebrada

Los habitantes del barrio La Paz, en el municipio de Ereguayquín, Usulután, están preocupados debido a que el paso del agua de una quebrada ha sido obstruido, y eso provocaría que la zona se inunde cuando llegue la época de lluvias. El primer problema es una acumulación de tierra colocada por uno de los vecinos, lo que hace que el agua se acumule y se generen focos de infección para criaderos de zancudos.

"El paso del agua es constante y se ha acumulado, lo que ha generado mal olor y eso hace que hayan más zancudos, por lo que corremos el riesgo de enfermarnos por dengue u otra cosa", expresó un habitante.

Hace dos años la administración municipal comenzó con la construcción de una pequeña cuneta a ambos lados de la quebrada, lo que impide que el agua pase a las viviendas, pero la acumulación de tierra hace más evidente el riesgo.

Los pobladores indicaron que el otro problema es que hay una especie de tapón de piedras, lo que tampoco permitiría el libre flujo de agua. Sobre esas piedras fue construido un muro por parte de los dueños de la propiedad.

"Si quitan la tierra, no serviría de nada si esas piedras no", consideró otro habitante que no dio su nombre por temor a represalias. Según este poblador, las personas que colocaron las piedras residen en Estados Unidos.

"Cuando llueva se va a inundar todo el barrio, por lo que pedimos que nos ayuden a solucionar el problema antes de que hayan daños o una tragedia", dijo.

Protección Civil ha dejado la potestad a la comisión municipal de Ereguayquín, integrada por la alcaldía, Salud, Educación y la Policía para que decidan los pasos a seguir ente la problemática; de lo contrario, será Protección Civil la que intervenga.

Una fuente de la alcaldía informó que se dio el permiso para que se construyera el muro, pero no confirmó si también para la colocación de las piedras.