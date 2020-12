Temen que el gobierno no pague pensiones

Los miembros de la Asociación de Veteranos de Guerra de San Miguel (ADEVEGUESAN) están preocupados porque temen que el Gobierno no les entregue las pensiones a los que participaron en el pasado conflicto armado en nuestro país.

La asociación está integrada por 250 miembros de ex militares y ex veteranos del FMLN, quienes se reúnen todos los domingos en San Miguel.

Aseguraron que temen que en 2021, el Gobierno no incorpore a más de 13 mil ex combatientes y que no se les otorgue la pensión que les corresponde.

“Esto lo están politizando, lo están utilizando como caballo de batalla y están engañando a esos más de 13 mil ex combatientes”, dijo Miguel Antonio Rivera, presidente de ADEVEGUESAM.

Ayer, mostraron su preocupación por la posible falta de pago de pensión en los meses de enero y febrero, ya que temen que por estar en periodo electoral, no les hagan el depósito.

"Ya estamos planificando las acciones en caso que no haya pago, ya que esto lo han politizado y debemos estar listos por si no hay pago los primeros dos meses de 2021" comentó el presidente de ADEVEGUESAN.

Los ex combatientes aseguraron que con la finalización de 2020, ya se les puso al día el pago de cuatro meses que no se les habían depositado las pensiones.