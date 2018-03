"Temo que me puedan pegar un tiro", dice el diputado Cardoza

Lee también

El diputado del Partido de Concertación Nacional, Reynaldo Cardoza, dijo esta mañana que teme por su vida y la de su grupo familiar. Las declaraciones de Cardoza se dan una semana después de que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de 12 propiedades y cinco cuentas bancarias a su nombre y al de su esposa, Alma Gutiérrez de López, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR)."Temo que me puedan pegar un tiro el día de mañana. Temo por mi vida y la de mi familia", dijo Cardoza tras la finalización de la sesión plenaria. El diputado dijo que "hay intereses oscuros detrás" de todo el proceso por presunto enriquecimiento ilícito que enfrentó, sin embargo, agregó que "Dios sabe que no ha hecho nada malo".Los 12 propiedades inmovilizadas a Cardoza, más las cinco cuentas bancarias, las asutoridades estiman que estos suman un valor de $335,000. Cardoza criticó a las autoridades porque él considera que hay persecución política en su contra. Además de cuestionar la forma en la que la Fiscalía General de la República actuó en los procedimientos de inmovilización de los inmuebles."A mi hija de nueve años la sacaron a la calle, la echaron como un perro", cuestionó Cardoza. Pese a todos esos problemas, Cardoza anunción que buscará la reelección por el departamento de Chalatenango, ya que, seggún dijo, no tiene nada que se lo impida.