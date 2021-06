Temor entre habitantes de Chalchuapa

"Ese hombre es el mal andando, no tiene corazón ni conciencia", expresó Gumercinda Pérez, de 74 años, habitante de Chalchuapa, mientras se persigna y menciona el nombre de Hugo Osorio, el expolicía que hace tres semanas se convirtió en noticia tras ser arrestado por los homicidios de dos mujeres y encontrar en una fosa séptica de su vivienda otros cadáveres.

El temor es generalizado principalmente entre las mujeres del municipio y también las que no residen allí.

"Me ofrecieron un trabajo en Chalchuapa, pero me da miedo ir porque uno no sabe si ya agarraron a todos los que hacían las cosas con él (Osorio)", manifestó Angélica Cristina Mendoza residente en el cercano municipio San Sebastián Salitrillo, al explicar por que no ha aceptado una oferta laboral en un comedor ubicado en el bulevar Schafik Handal que conduce hacia la casa del expolicía acusado de doble feminicidio, en la colonia Las Flores de la localidad.

El alcalde municipal Jorge Morán confirmó que el caso de Osorio le ha generado una mala imagen al municipio, por lo que buscara un acercamiento con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para garantizar la seguridad de los ciudadanos y recuperar la credibilidad perdida frente a la población.

"Son situaciones que no podemos controlar, pero que nos están afectando tanto a nuestros ciudadanos como en el turismo. Vamos a tomar cartas en el asunto tanto con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y así buscaremos sacar a flote a Chalchuapa y quitar esa mala imagen que por hoy tenemos", expresó.