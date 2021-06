Relato | Temor persiste en Colonia Málaga por el río Arenal

La noche del jueves, los sonidos de las piedras que arrastraba la fuerza de la corriente del río Arenal mantuvo a la expectativa a las familias que residen sobre la calle Montserrat, en la colonia Málaga de San Salvador. La tormenta hizo que el caudal del río aumentara y el temor de los habitantes de la zona es que se desbordara como en otras ocasiones y amenazara sus viviendas.

Aunque las lluvias del jueves no causaron daños materiales ni pérdidas humanas, sí trajo a la memoria de los lugareños las ocasiones en las que el río ha rebalsado hasta el punto de que sus casas se han inundado, obligándolos a tomar medidas para prevenir un desastre.

Ámbar Torres ha vivido desde siempre en esa zona. Tiene casa propia y dice que el lugar es tranquilo para vivir, por eso asegura que no dejaría su hogar. Sin embargo, el temor está presente cada vez que llueve.

Torres relata cómo hace un año, precisamente en mayo, las lluvias de Amanda inundaron su casa y dañó sus pertenencias. "El año pasado, el agua se llevó todo, se llevó techos, zarandas, cercos, esto lo construimos otra vez después", dice.

Pero ahora, adelantándose a otro posible desastre, busca medidas para protegerse: "Necesitamos construir un muro, porque ese va a servir como rompeolas. ¿Por qué? Porque mi casa es la que sirve de rompeolas para los demás apartamentos y como aquí no tengo nada que me proteja del agua, me agarra de lleno", explica.

"Eso que ve ahí - dice señalando unos bloques de cemento- son cosas que estamos recolectando para poder construir un murito alrededor del apartamento, eso va servir para que el agua corra para la calle y no se meta a la casa".

En la casa de Ámbar se encuentra una alarma que Protección Civil instaló en 2019 y que ella hace sonar cada vez que hay peligro para la comunidad. Recuerda que fue con Amanda que los residentes la escucharon por primera vez.

Su vecina Coralia Cruz fue una de las personas que escuchó la alarma. Cuando el Arenal crece, sale del muro como si fueran olas, las cuales llegan hasta las viviendas, indica. "Cuando el río se llena, abarca todo esto", dice señalando la acera. "Todo esto estaba lleno de palitos y el agua se lo llevó".

"Ahorita, como va empezando el invierno, no se ha visto nada serio, pero el año pasado sí se salió y ya son dos veces que pasa lo mismo", expresa Cruz con un poco de preocupación en su rostro.

Los habitantes también manifiestan que, a pesar de que la zona ya es conocida por la alta vulnerabilidad en época de lluvia, las instituciones correspondientes no han mostrado interés por prevenir, porque acuden al lugar hasta que ya ha ocurrido el desastre.

El alcalde de San Salvador, Mario Durán, llegó ayer por la mañana a la Colonia Málaga, luego de que el caudal del río amenazara con desbordarse la noche del jueves.

En declaraciones a periodistas, Durán aseguró que tanto Protección Civil como los cuerpos de socorro estarán alerta ante cualquier siniestro, pero los habitantes, no han sido informados de ningún plan que les garantice una solución a largo plazo. Ni siqueira en el corto plazo.

Las lluvias del jueves también causaron problemas en otros puntos del país. En la calle a Huizúcar, la acumulación de basura hizo colapsar los sistemas de drenajes e inundó parte de la vía. Las autoridades cerraron el paso y volvió a habilitarse a eso de las 8:00 de la mañana de ayer, cuando concluyó la limpieza.