"Tenemos a todas las jefaturas FGR": abogado de Rais

"Tenemos a todas las jefaturas". La frase es de Wilfredo Ernesto Gutiérrez, abogado de Enrique Rais, prófugo de la justicia desde enero del 2017. Así de tajante hablaba cuando se refería al poder que ejercía el grupo de trabajo del empresario sobre la Fiscalía General de la República (FGR) durante la administración del ex fiscal general Luis Martínez, entre 2012 y 2015.

La expresión está dentro de una conversación telefónica intervenida entre el abogado Wilfredo Gutiérrez y Romeo Aurora Giammattei, exjuez Noveno de Paz, con fecha del 24 de octubre de 2014, de acuerdo con el documento emitido por el Centro de Intervenciones de las Comunicaciones de la Fiscalía.

LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso al expediente en el que figuran 136 transcripciones de llamadas telefónicas, entre 2014 y 2015, que involucran, según la FGR, a Enrique Rais con una supuesta red de corrupción judicial en los años que Luis Martínez estuvo al frente del Ministerio Público.

Entre los participantes en las conversaciones transcritas están Enrique Rais, Hugo Blanco Rais (sobrino de Rais, y también prófugo), Julio Arriaza (ex director de Intereses de la Sociedad de la FGR), Hilda Trigueros, Romeo Giammattei, Ernesto Gutiérrez, Luis Peña y Francisco Grimaldi.

En algunas de las llamadas, Gutiérrez y Giammattei discutían sobre el retraso de los fiscales en la entrega del requerimiento contra Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, un exabogado de Rais, con quien tuvo desavenencias. La mujer había sido capturada dos días antes, el 22 de octubre, por presuntamente amenazar a Hugo Blanco y Enrique Rais.

El resultado de la audiencia de imposición de medidas, de acuerdo con las transcripciones, ya estaba pactado: Herrera sería enviada a prisión provisional mientras duraban las investigaciones. "No, el resultado ya saben que es tal", repondió Giammattei.

Sin embargo, el requerimiento debía llegar a tiempo al Juzgado Noveno de Paz antes de las cuatro de la tarde, para que el exjuez suplente Mauricio Antonio Álvarez Gámez, ahora prófugo, cumpliera con el cometido. El caso iba a ser visto por Álvarez Gámez debido a que Giammattei llevaba el proceso por lavado de dinero y activos contra Herrera y Calderón, y la ley no permite que un juez conozca más de un caso sobre una persona.

-Ernesto Gutiérrez (EG): Que no ha salido ni mierda (requerimiento), que no lo pudieron terminar, y entonces ya les dije yo, zámpale un elote en el c... a esa vieja pa' (sic) que termine, que yo tengo a la gente esperando, entonces ahorita están viendo eso.

-Romeo Giammattei (RG): Va, pero si no...

Gutiérrez y Giammattei sospechaban que la demora era debido a que Mario Calderón, pareja de la imputada, tenía más influencias en la FGR que Enrique Rais: "Sí es de encontrar culpables, porque entonces eso quiere decir que allá dentro tiene más peso Calderón que...", dijo el exjuez.

-EG: Sí, defini... no, pero es... fije (sic) que no es el equipo, es la gente de las tres allá, hombre; si ahí tenemos el problema.

-RG: Esa gente de las tres es parte del equipo, supuestamente.

-EG: Eee... Ahí tenemos el problema, así es, porque ya lineamientos, si tenemos a todas las jefaturas, al mero mero, a Julio, tenemos a... a cómo se llama... al asistente directo del hombre. Puta, están todos y ¿qué es lo que pasa pues? Una simple gata no va a cumplir órdenes.

Según fuentes involucradas en el proceso, Gutiérrez utilizaba la clave "tres" para hacer referencia al número de letras que tiene las siglas de la Fiscalía: FGR; mientras que Julio es Julio Arriaza, un exjefe fiscal que ya está detenido. También utilizaban los seudónimos de "el hombre" y "el uno" para referirse a Enrique Rais y Luis Martínez, respectivamente.

Tras el retraso en la entrega del requerimiento, Ernesto Gutiérrez le comunicó a Giammattei que tuvo que hablar con Rais, que estaba fuera del país, para ponerlo al tanto y que "haga las llamadas" necesarias para aligerar el proceso. Pero el documento, al final, no salió a tiempo de la Fiscalía.

-EG: Desmontemos el operativo. ¿Sabe lo que le dijo?

-RM: ¿Y eso?

-EG: ¿El Uno?

-RM: Que le... ¿Lo que le dijo quién?

-EG: El Uno.

(...)

-EG: Va, le dijo que no habían podido salir con todo el asunto. Pero que él personalmente había hablado con la persona que va a recibir el asunto mañana.

Tras la frustración del plan inicial, el requerimiento fue finalmente recibido por el Juzgado Duodécimo de Paz, donde la jueza decretó libertad provisional sin ninguna medida para Herrera, quien fue absuelta por esta denuncia el 24 de noviembre de 2016.

Un borrador en poder de un abogado

La información que obtuvo la Fiscalía en los teléfonos de los procesados por el caso Rais-Martínez también evidencia cómo otros defensores tuvieron acceso a documentos privilegiados en algunos procesos. Tal es el caso del abogado Luis Peña, uno de los procesados en libertad, en cuyo teléfono la Fiscalía encontró el proyecto de una sentencia del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, con la referencia 61-14-2. En ese caso, los procesados eran el empresario Adolfo Salume y los comunicadores Laffite Fernández y Heydi Varga, quienes fueron condenados por dicho tribunal por calumnia en perjuicio del ex alcalde de Metapán Juan Umaña y del representante legal de GUMARSAL, Wilfredo Guerra Umaña, procesados por lavado de dinero. Una Cámara corrigió el fallo y absolvió a Salume y a los comunicadores.