Tenemos acercamientos  con todos los sectores del partido, pero también con todos los sectores de la sociedad que nos apoyen”

Seguro de que será el próximo presidente de la república está el precandidato de ARENA Javier Simán. Ese es el trabajo para el que se está postulando y con eso explica el motivo por el cual las vallas publicitarias que ha ubicado en diferentes puntos del país lo proyectan como “presidente” y no como “precandidato o candidato” arenero.

“Solo con una ARENA grande vamos a cambiar El Salvador”: Javier Simán lanza su campaña por candidatura presidencial

El empresario industrial ha dicho en reiteradas ocasiones que no aceptará una candidatura a la vicepresidencia. Es enfático al decir que el papel del vicepresidente de El Salvador debe ser más activo y no solo de “adorno”, dice que es limitada esa función y que por eso no aceptará ser vicepresidente en el próximo gobierno si es que ARENA gana.

“Me he caracterizado por respetar los tiempos, de hecho hubo una denuncia de campaña anticipada contra Carlos Calleja y contra mí, en el caso de Carlos fue sancionado por el tribunal, en mi caso no. En el caso de Gustavo López hubo una sanción por oficio de parte del Tribunal de Supremo”.

Pese a lo anterior, ha pedido a su contrincante Carlos Calleja que lo haga y acepte hacer la fórmula presidencial tricolor para 2019.

El ofrecimiento a Calleja ha sido el único que ha hecho, asegura Simán en esta entrevista con LA PRENSA GRÁFICA, y señala que son los demás precandidatos, es decir, Calleja y Gustavo López, posiblemente ya ofrecieron algunos puestos.

Capacidad para gobernar y resolver los problemas del país y honradez para combatir la corrupción son de las dos características que más menciona que las personas que integren su equipo deberán cumplir. Respecto a la experiencia en cargos públicos es flexible, pues dice que ha identificado a algunas personas que nunca lo han hecho y que pueden ser parte de su gabinete.

Sostiene que confía en el trabajo de la entidad encargada del proceso interno de ARENA, pero está consciente de que a las estructuras aún se les quiere ordenar por quién votarán.

¿A esta altura de la campaña, con cuánto apoyo de los 122,000 militantes de ARENA considera que cuenta?

Eso es lo que vamos a medir el 22 de abril, nosotros estamos confiados que tenemos el apoyo de las bases que van a ir a votar el 22 de abril y el voto es secreto, hemos recorrido el territorio, venimos trabajando con ellos desde hace meses y contamos con el apoyo de las bases.

¿Usted se siente seguro de que es fuerte en las bases de ARENA?

Nosotros hemos entrado en esto porque queremos cambiar la manera en que se hace política en nuestro país, no hemos entrado para perder ni para validar un proceso ni para ningún otro proceso, nos hemos metido para ganar y estamos confiados que tenemos el apoyo de las bases que están demandando un cambio también, que el partido vuelva a ser fiel a sus principios, que el partido vuelva a ser grande otra vez porque solo con una ARENA grande, una ARENA fuerte, una ARENA unida vamos a poder ganar las elecciones de 2019 y gobernar bien, gobernar para la gente, resolviendo los problemas de la gente.

Esta es una competencia por quién gana la candidatura presidencia, usted puede ganar o perder, usted está seguro de que va a ganar, dice, ¿pero está listo para perder?

Mire, cuando uno se mete a competir tiene que estar listo para ganar y tiene que estar listo para perder, cuando digo que tiene que estar listo para ganar es que ya no hay tiempo de ir a aprender, cuando uno se mete en esta contienda es porque sabe qué hay que ir a hacer y desde el primer día vamos a tener que resolver problemas del país; entonces tanto como para ganar, como para perder hay que estar preparados y por eso es una contienda.

“El partido necesita un candidato fuerte para que pueda enfrentar a cualquier otro candidato de cualquier otro partido en las elecciones de febrero de 2019. Este es el momento, yo tengo la experiencia y la capacidad para ir a resolver los problemas ahora, no después”.

¿Con cuántos sectores de ARENA usted ha tenido acercamientos?

Con todos, nosotros tenemos acercamientos con todos los sectores del partido, pero también con todos los sectores de la sociedad que nos apoye porque no solo se trata de los afiliados del partido, ellos sí son los que van a emitir el voto, pero también se trata de los simpatizantes del partido que nos favorecen con el voto a la hora de las elecciones y también se trata de los que se han alejado del partido o de los que se identifican con el partido pero que de alguna manera han perdido confianza en el partido, tenemos que demostrarles que vamos a ir a hacer las cosas diferentes. Ahorita en esta etapa es convencer a los afiliados para que voten por nosotros, pero más adelante implica que los simpatizantes y no simpatizantes del partido vean en mí la opción para ir a resolver esos problemas.

¿Qué opinión tiene del papel que ha jugado la dirigencia en el proceso interno?

Mire, el partido tiene diferentes instancias porque el partido se ha reconvertido, es el único partido que ha ido implementando esa democracia interna; en este caso es la Comisión Electoral Nacional, lo que le llamamos la CEN, la responsable del proceso electoral interno, ellos están haciendo un excelente trabajo, yo no puedo pedir más, están haciendo las cosas muy transparentes y creemos que van a garantizar el resultado de la elección.

Ahora bien, hay diferentes estructuras territoriales que de alguna manera su preferencia la están tratando de imponer en las bases, eso es normal, esa es la vieja manera de hacer política y nosotros desde que entramos en esto ya sabíamos que algunos juegan sucio, pero nosotros jugamos duro, no jugamos sucio y a pesar de todos esos obstáculos estamos obteniendo el apoyo y la preferencia de las bases.

“Hay diferentes estructuras territoriales que de alguna manera su preferencia la están tratando de imponer en las bases, eso es normal, esa es la vieja manera de hacer política y nosotros desde que entramos en esto ya sabíamos que algunos juegan sucio pero nosotros jugamos duro, no jugamos sucio”. Pese a que haya aún personas que buscan decirles a ellos lo que tienen que hacer el día de la elección...

Mire, los dedazos, las imposiciones, la matonería, la compra de voluntades son las prácticas políticas viejas que precisamente tenemos que cambiar porque por eso es que los salvadoreños en algún momento se han alejado de nuestro partido y para recuperar la confianza de los salvadoreños tenemos que empezar a hacer las cosas bien, transparentes y demostrar que respetamos la democracia interna si es que queremos ir a defender la democracia; que respetamos la libertad de los afiliados de escoger si vamos a ir a defender la libertad de los salvadoreños, entonces los salvadoreños están atentos de este proceso interno de ARENA, nos están viendo y lo que hagamos da la pauta cómo vamos a ir a gobernar, entonces por eso es muy importante que en nuestro partido este proceso se lleve de una manera muy transparente y creo que las instancias del partido están demostrando que lo están llevando muy bien. Siempre habrá algunos que quieren hacer las cosas de la vieja manera, pero somos más los que queremos hacer las cosas bien.

¿Por qué los militantes de ARENA deben votar por Javier Simán y no por los demás?

De eso se trata la elección del 22 de abril, pero antes tienen que conocernos, saber cuáles son nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe, cuáles son nuestras propuestas, por qué queremos hacerlos, qué nos motiva, quién está detrás de nosotros porque probablemente están eligiendo al próximo presidente de la república, entonces los afiliados tienen que conocernos a los candidatos para poder escoger libremente quién le parece que debe de representar al partido; por eso hemos insistido en que el debate es importante para que conozcan si podemos defender nuestras propuestas.

Yo tengo la preparación, tengo la experiencia, la voluntad y el compromiso de ir a trabajar a resolver los problemas del país. He visitado todo el territorio, conozco los problemas porque he escuchado a la población y hay una gran diferencia entre ir a hablarle a la población e ir a escuchar a la población. Yo tengo claros cuáles son los problemas del país y cómo resolverlos y eso es lo que ofrezco si los hermanos areneros me dan la oportunidad de representar al partido.

Y segundo, porque el partido necesita un candidato fuerte para que pueda enfrentar a cualquier otro candidato de cualquier otro partido en las elecciones de febrero de 2019. Este es el momento, yo tengo la experiencia y la capacidad para ir a resolver los problemas ahora, no después, y en ese sentido esperaríamos que los hermanos areneros nos den esa oportunidad de ir a resolver los problemas.

Usted dice que ya visitó prácticamente todo el territorio, ¿se ha enfrentado con el control de pandillas, ha tenido que pedir permiso para entrar a algún lugar?

No, afortunadamente no, hemos entrado a lugares donde ARENA no había podido entrar en años, hemos platicado con gente simpatizante de otros partidos, hemos estado con excombatientes del FMLN que nos han dado su preferencia, hemos recorrido todo el territorio y afortunadamente no hemos tenido ningún incidente. En los conversatorios han participado jóvenes que posiblemente están en alguna actividad y han participado muy activamente queriendo conocer nuestras propuestas y dándonos sus puntos de vista sobre las problemáticas (que enfrenta) el país.

La Ley de Partidos Políticos establece que las campañas internas es hacia el interior, pero en este caso se está proyectando hacia quienes no son militantes de ARENA, ¿cómo explica esto?

Primero porque la Ley de Partidos Políticos todavía no ha regulado el tema de campañas internas, recuerde que esa fue una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, porque no tenemos manera de orientar nuestra campaña solo a los afiliados del partido, yo no sé dónde están los afiliados, hasta esta semana nos han entregado el padrón, anteriormente no teníamos el padrón, pero aun teniendo el padrón cómo llegamos a esas personas entonces nos obliga a hacer una campaña más generalizada. Además no solo los afiliados tienen derecho a conocernos, los simpatizantes del partido también y la población también tiene derecho a conocernos; entonces yo creo que demuestra mucha más transparencia ARENA al manejar este proceso abiertamente que como otros partidos que lo manejan totalmente hermético y cerrado donde no sabemos cómo se elige a sus representantes. En ARENA la población puede tener la confianza que hay un proceso de democracia interna en el que estamos participando tres candidatos y que si bien la votación es secreta las propuestas y los debates van a ser públicos.

¿No teme que alguien los denuncie y el tribunal los sancione por campaña adelantada?

Yo dije desde el principio que si vamos a cambiar la manera de hacer política tenemos que empezar haciendo las cosas bien, yo me he caracterizado por respetar los tiempos, de hecho hubo una denuncia de campaña anticipada contra Carlos Calleja y contra mí, en el caso de Carlos fue sancionado por el tribunal, en mi caso no. En el caso de Gustavo López hubo una sanción por oficio de parte del Tribunal de Supremo. Yo he respetado los tiempos, yo no lancé candidatura hasta que el partido hizo la convocatoria pública para los aspirantes a finales de octubre, yo me lancé a principios de noviembre, el 5 de noviembre. Después vino el proceso de inscripción el 10 de noviembre y cuando el partido anunció que se abría el proceso interno fue cuando nosotros comenzamos con nuestra campaña pública, así que hemos ido respetando los tiempos y eso creo que es parte importante de que queremos hacer las cosas diferentes y queremos hacer las cosas bien.

Se está proyectando como presidente, no como un precandidato presidencial...

Es que esta campaña es para ser presidente.

Pero van a elegir la candidatura...

Vamos a ser candidato presidencial, correcto, pero al final lo que los afiliados quieren es saber si uno tiene la capacidad y el liderazgo para ser presidente, uno no está corriendo para ser candidato, uno está corriendo para ser presidente, por supuesto que son diferentes etapas del proceso. Yo no me estoy vendiendo como candidato, me estoy vendiendo como presidente porque ese es el trabajo al que estoy aplicando y eso es bien importante que la presidencia es un trabajo que uno va a hacer, no es un privilegio del que uno va a ir a vivir, entonces, yo estoy aplicando a ese puesto, por supuesto tengo que pasar diferentes pruebas como aspirante, como precandidato, luego como candidato.

¿Por qué usted siendo un empresario exitoso, estaba en ASI bien, digamos, se lanzó a la política?

Porque yo puedo estar bien, pero mi país está mal y la mayoría de salvadoreños están mal, entonces cuánto tiempo puede uno vivir bien en un país que está mal, entonces esta es responsabilidad de todos y todos nos quejamos de que la política es sucia, nos quejamos del Gobierno, pero no hacemos nada, entonces yo sí decidí meterme a resolver los problemas porque los conozco y sé cómo resolverlos y si no lo hago yo pues estaría siendo infiel, falta de patriota que si yo puedo dar algo por mi país cuando mi país más me necesita hacerlo porque yo soy salvadoreño, mis padres, mis hijas, yo no tengo otra nacionalidad más que la salvadoreña, este es mi país, es nuestro país y tenemos que luchar por el país que queremos, si no lo hacemos nosotros quién lo va a venir a hacer y este es el llamado a todos los salvadoreños que me acompañen porque tenemos que sacar nuestro país adelante juntos.

Yo solo no voy a poder, necesito de todos los salvadoreños y ahorita necesito de todos los afiliados areneros que me apoyen y que me den su voto de confianza para hacer ARENA grande otra vez porque con un partido grande y unido podemos cambiar El Salvador. Vengo de la sociedad civil, no es tanto que sea empresario o profesional, es que vengo de afuera de la política, nunca he ostentado un cargo público y hoy estoy en esto porque quiero cambiar las cosas.

¿Si quiere cambiar las cosas por qué no aceptaría también, en el supuesto de que no gane la candidatura, una vicepresidencia?

Porque el rol de la vicepresidencia es muy limitado, yo tengo claro lo que hay que ir a hacer y yo estoy dejando de lado mis responsabilidades, mis ingresos, mi familia, mis negocios para ir a hacer por el país lo que estoy convencido de que puedo hacer, si no se nos da esa oportunidad pues no tengo problemas en regresar de donde vengo porque no ando buscando un privilegio ni ando buscando vivir de la política. Estoy dando todo lo que puedo dar por mi país en este momento, si no se da este momento tengo mucho que hacer con mis otras responsabilidades, entonces no se trata de que yo ande buscando un puesto, se trata que yo tengo claro lo que hay que ir a hacer.

Sin embargo, yo he invitado a otro aspirante que me acompañe de vicepresidente para que comparta este esfuerzo y luego pueda continuar otros cinco años porque cinco años no van a ser suficientes para resolver todos los problemas del país. Sí me encantaría que me acompañe, compartamos el esfuerzo y continúe, cada quien tiene su momento.

¿Y qué le hace pensar que ese precandidato, entiendo que es Carlos, va a aceptar?

Yo lo he ofrecido, él está en la libertad de aceptar o no, para eso son las elecciones internas el 22 de abril. Lo que le estoy diciendo es mi deseo, la manera en que yo quisiera trabajar estos cinco años con alguien como él que pueda continuar el esfuerzo.

Se hablaba de que hay un acuerdo de que se pueda llevar a una vicepresidenta, ¿podría mencionar nombres de potenciales candidatas?

No sé quién ha hecho ese acuerdo, entiendo que los otros candidatos posiblemente ya ofrecieron puestos a diferentes personas, en mi caso yo no le he ofrecido puesto a ninguna otra persona excepto a Carlos Calleja que vaya de vicepresidente conmigo. No hemos comprometido ni ofrecido ninguna plaza a nadie, espacio hay para todos los que quieran trabajar por nuestro país pero basado en la meritocracia, las capacidades y honestidad para cada puesto, para el puesto más idóneo.

¿Considera que una mujer podría ser?

Claro que sí, de hecho en nuestro equipo tiene que haber y hay personas que ya hemos identificado que califican no solo para ese puesto sino que para otros cargos de alto nivel que tienen la capacidad, tienen la experiencia, la honradez para llegar a trabajar con nosotros, como le digo, no es cuestión de que si es hombre o mujer, no es cuestión que si es militante o no es militante, lo importante es que si tiene la capacidad y la honradez para ir a trabajar con nosotros porque tenemos que formar un equipo de personas capaces y honradez para poder combatir la corrupción y para poder resolver los problemas que la gente está demandando que el Gobierno le resuelva.

Mujeres por supuesto que necesitamos en nuestro equipo y me encantaría considerar a una mujer para la vicepresidencia.

¿Para ese perfil ha identificado a alguien?

He identificado a varias mujeres, he identificado a varios hombres, pero no puedo en este momento adelantar nombres, no he ni siquiera hablado con nadie, ni le he ofrecido a nadie. Hemos hecho solo una tarea de empezar a identificar a las personas más idóneas.

¿Estas personas se ubican dentro del actual gabinete, son del partido?

Sí y no, hemos identificado personas con trayectoria, personas sin ninguna experiencia en cargos públicos, hemos identificado profesionales en diferentes ramas, incluso hemos identificado profesionales en el exterior con una experiencia específica en ciertos rubros que necesitamos para algunas instituciones del Estado. A partir del 22 que ganemos la candidatura tenemos que conformar un equipo para empezar a seleccionar a los posibles candidatos para los diferentes puestos de Gobierno.

¿Se debe modificar el perfil de la vicepresidencia por lo que decía antes que es muy limitado?

Sí, yo considero que necesitamos un vicepresidente que sea parte activa del Gobierno, no solo de adorno, que sea un vicepresidente que va a ayudarnos a ganar pero también va a ayudarnos a gobernar, que se tiene que involucrar en el proyecto porque posiblemente va a ser el que le va a dar seguimiento cinco años después, entonces se necesita alguien que tenga la capacidad y experiencia. Muchas veces hasta con más capacidad porque el vicepresidente asume en momentos de crisis, cuando se muere el presidente o se incapacita el presidente quien asume es el vicepresidente, en esos momentos de crisis se necesita una persona con mucha madurez, con mucha capacidad y con mucha experiencia. Por supuesto que hay que escoger a un vicepresidente que sea hasta más preparado que uno.