Tenemos el reto de generar oportunidades: Simán

El precandidato a la presidencia por el partido ARENA Javier Simán expuso ayer a los habitantes de varios municipios de Santa Ana su plataforma Mi Gente, con la que, además de dar a conocer su apuesta, recogió insumos para sacar adelante al país, según ha expresado el precandidato tricolor.

De acuerdo con Simán, en el país uno de los principales retos que se tiene como sociedad es lograr “oportunidades reales” para toda la población.

“Tenemos un gran reto de generar oportunidades reales en el país, para eso necesitamos que las cosas se hagan bien, de acuerdo con la ley y pensando en nuestra gente”, expresó Simán.

El precandidato a la presidencia por el partido ARENA emitió estas declaraciones durante una gira a varios municipios del departamento de Santa Ana donde participaron varios representantes del sector agrícola, veteranos, comerciantes y jóvenes.

De acuerdo con el precandidato, los habitantes de Santa Ana cuentan con el potencial humano para salir adelante, pero reconoció que los gobernantes de turno no se han enfocado en brindarles las herramientas adecuadas para que estos logren el pleno desarrollo de sus habilidades.

“Todos estamos cansados de ver que los que nos gobiernan solo piensan en ellos y sus intereses. Queremos funcionarios que se preocupen por resolver los problemas y que piensen en el futuro del país”, dijo Simán.

En ese sentido, el precandidato también dijo que a las municipalidades se les debe dar los recursos necesarios para que puedan resolver con la mayor brevedad las necesidades de la gente.

“Creemos que las alcaldías deberían tener más recursos y autoridad porque son las que pueden resolver los problemas con inmediatez... No podemos tener un gobierno tan grande que no esté dando servicio a la población. Esto debe cambiarse porque no podemos seguir como estamos, hay que invertir en nuestros docentes, médicos y los policías”, expresó Simán durante la gira.

Para ello, Simán expuso a los habitantes de los municipios que visitó que es importante que la sociedad se involucre en lograr los cambios que realmente se necesitan en el país.